Golob: Vitamin D, sonce in morska voda pozdravijo covid

Ali je premier Robert Golob mislil resno, ko je v oddaji 24 ur zvečer dejal, da obstajata dve naravni zdravili proti covidu-19, in sicer vitamin D in morska voda? Kakorkoli, na njegovo izjavo se je že odzval epidemiolog in vodja posvetovalne skupine za covid-19 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel in med sedmimi »resnimi« ukrepi proti covidu na prvo mesto postavil – cepljenje.

Ali nam zaradi novega vala koronavirusa ponovno grozijo strogi ukrepi, je v večerni informativni oddaji vprašal voditelj. Golobov odgovor je bil negativen. Rekel je: »Dali smo obljubo in jo bomo držali. Kot družba se moramo navaditi živeti s covidom brez zapiranja. Kot družba se moramo navaditi živeti s covidom brez obveznega cepljenja. In kot družba se moramo navaditi živeti s covidom brez zapiranja šol. Vse to je mogoče.«

Nato pa nadaljeval, češ da nam gre virus »zelo na roko«: »Prvič, ker mutira v manj nevarne različice. In drugič, da imamo val sredi poletja, je samo dobro. Zakaj? Ker imamo proti covidu-19 naravna zdravila: to so vitamin D in sonce ter slana morska voda. Odlično je, da je val zdaj, ko gremo lahko vsi na morje in se tam pozdravimo. Ne hecam se, to je čista resnica.«

Med številnimi odzivi na družbenih omrežjih se je oglasil tudi Mario Fafangel, ki je nanizal sedem ukrepov v boju proti virusu. Cepljenje je po njegovem pomembno za celotno populacijo, še zlasti za starejše od 60 let. Na drugem mestu med ukrepi, ki predstavljajo njegovo »močno epidemiološko stališče«, je omenil testiranje ob simptomih in da bolni ostanejo doma. Fafangel poudarja pomen nošenja zaščitnih mask v natrpanih prostorih, v zdravstvenih ustanovah in v domovih starejših. Na četrtem mestu je higiena, na petem prezračevanje in aktivnosti na prostem, na predzadnjem mestu omenja pomen zdravljenja bolezni in ne pozabi niti na solidarnost ter skrb za skupnost.