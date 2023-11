Golobov »jagodni« izbor novih ministrov

Predsednik vlade Robert Golob je koalicijskim partnerjem predstavil imena kandidatov za ministre za javno upravo, kmetijstvo ter naravne vire in prostor. Vodji poslanskih skupin SD in Levice izjavila, da pri izbiri zaupajo premierju, ki naj bi predlog za njihovo imenovanje v DZ poslal v kratkem.

V koalicijskih partnericah ni navdušenja nad imeni kandidatov za nove ministre. Sogovorniki v sindikatih za kandidata za novega ministra za javno upravo še niso slišali, čeprav že več kot leto dni sedi v državnem zboru. Velja za tihega poslanca. Doslej je dal tri poslanska vprašanja oziroma pobude, je pa discipliniran in navzoč skoraj pri vseh glasovanjih.

60-letni ekonomist Franc Props je dolgoletni direktor družbe SPL, sicer največje družbe za upravljanje z večstanovanjskimi stavbami v Ljubljani. Zaradi spora s takratnim delodajalcem se je umaknil z direktorskega položaja na SPL (zasedal ga je od 2011-2019) in bil maja leta 2020 imenovan za načelnika litijske upravne enote. Po naših informacijah se je Props, ki je svojo poklicno pot že leta 1991 začel prav v SPL, s položaja generalnega direktorja te družbe moral umakniti zaradi slabega poslovanja. Za uradniški položaj v Litiji ga je jeseni leta 2019 izbral že takratni minister za javno upravo Rudi Medved, dobrega pol leta kasneje pa ga imenoval šele njegov naslednik Boštjan Koritnik. Pri njegovem imenovanju na čelo litijske upravne enote se je namreč zapletlo pri varnostnem preverjanju na sektorju za tajne podatke na notranjem ministrstvu, zaradi tega pa je morala posredovati upravna inšpekcija. Na UE Litija je ostal le dve leti (od 2020 do 2022), saj je na lanskih državnozborskih volitvah kandidiral za poslanca Gibanja Svoboda.

60-letni ekonomist Franc Props je dolgoletni direktor družbe SPL. FOTO: Marko Feist

Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine reprezenativnih sindikatov javnega sektorja, kandidata za resor javne uprave ne pozna. Od bodočega ministra, kdorkoli bo, pa pričakuje, da bo takoj prevzel vodenje pogajanj o plačni reformi, ki je zastala, in o usklajevanju vrednosti plačnih razredov uslužbencev za naslednje leto. »Pričakujem tudi, da bo znotraj vlade imel poln mandat in podporo, da bo ta projekt lahko izpeljal do konca,« je komentiral Počivavšek.

Tudi Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja, Propsa ne pozna. »Mesto ministra za javno upravo v okoliščinah sprejemanja novega plačnega sistema, ob hkratni odpravi plačnih nesorazmerij, je izjemno zahtevno. Če bi si želel imeti nemogoče zapleteno življenje, ki je izpostavljeno vsem mogočim tveganjem, bi si v tem trenutku izbral položaj ministra za javno upravo,« se je slikovito izrazil Štrukelj in poudaril, da so pred njimi velike negotovosti. »Za začetek bi si želel zgolj to, da se kandidat vsaj v grobem zaveda, kaj ga čaka, ker bo sicer zelo zahtevno vse obvladovati. Po 1. januarju se bodo stvari še dodatno zapletle in zaostrile zaradi znanih rokov, ki se iztečejo, kar je še dodatna okoliščina. Upravičeno pa predpostavljam, da se kandidat spozna na plačni sistem, ker časa za učenje ne bo,« je še opozoril Štrukelj.

Kandidat za kmetijskega ministra Vojko Adamič, upokojeni poklicni vojak, v vojski je bil od 1980 do leta2011, po svojih besedah velik ljubitelj živali, ki se zdaj ukvarja na kmetiji v biližini Ljubljane z vzrejo koz, je pa tudi predsednik lokalnega odbora Gibanja Svoboda v Ivančni Gorici in generalni sekretar seniorjev največje vladne stranke. »Nikoli še nisem slišal zanj, upam, da bo imel zaupanje predsednika vlade In razumel potrebe kmetov,« je izbor komentira predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Agrarni ekonomist Aleš Kuhar za kandidata prav tako še ni slišal »Področje je irazito kompleksno in na vrhu resorja zato potrebujemo kompetentne ljudi, ne le glede strokovnosti, pač pa tudi v vidika sposobnosti upravljanja.« Sogovorniki iz vojske ocenjujejo, da vodstvenih kompetenc Adamič nima, zato jih Golobov izbor čudi.

Jure Leben je bil ustanovitelj stranke Z.dej, ki jo je prevzel Golob. FOTO: Jože Suhadolnik

Za vodenje resorja za naravne vire in prostor sta v zaključni krog kandidatov prišla aktualni državni sekretar na omenjenem ministrstvu Jože Novak in nekdanji okoljski minister Jure Leben, ki naj bi ga forsiral predvsem finančni minister Klemen Boštjančič, ki je ob nastanku Gibanja Svoboda poskrbel, da se je Leben umaknil, ker Golob ni želel sodelovati z njim. Leben je bil namreč ustanovitelj stranke Z.dej, ki jo je prevzel Golob. Nanj pa se je v preteklosti nalepila nekaj afer.

Krajinski arhitekt Jože Novak je javnosti bolj znan kot predsednik uprave republiškega stanovanjskega sklada, ki se je prav tako kot Props moral umakniti s položaja. Na čelo državnega sklada se je zavihtel poleti 2004, že jeseni leta 2005 pa je nadzornemu svetu podal odstopno izjavo. Nadzorniki so se namreč odločili za revizijo poslovanja sklada za obdobje od 2000 do 2005, ker naj bi se v tem obdobju na skladu dogajale številne nepravilnosti. Novak je takrat dejal, da ne gre za politične pritiske in da s položaja odhaja, ker se podaja na samostojno poslovno pot. No, leta 2017 se je vrnil v državno upravo in bil imenovan za vodjo vladne projektne skupine, ki je na finančnem ministrstvu pripravljala posodobitve sistema vrednotenja in obdavčitve nepremičnin. Množično vrednotenje nepremičnin naj bi bila podlaga za uvajanje davka na nepremičnine.