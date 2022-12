Golobovi bi imeli v Ljubljani dva podžupana

V nadaljevanju preberite:

Župan Zoran Janković je vse bliže koaliciji, ki mu bo predvidoma omogočila ponovno udobno vladanje. Ali jo bo sklenil že do konstitutivne seje mestnega sveta, ki bo prihodnji ponedeljek, 12. decembra, še ni jasno. Pogovore z Gibanjem Svoboda in SD v njegovem imenu vodi dosedanji podžupan Aleš Čerin, pri čemer v prvi stranki ocenjujejo, da bi lahko dogovor sklenili do ustanovne seje, v drugi pa o tem niso povsem prepričani.