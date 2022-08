Golobovi največji po denarju, po članih pa ne

V nadaljevanju preberite:

»Število članov v Gibanju Svoboda se je po pripojitvi strank SAB in LMŠ potrojilo. Gibanje Svoboda je tako po javno dostopnih podatkih zdaj četrta stranka po številu članov v Sloveniji. Pridruženi člani so prejeli tako spletne kot tudi obrazce v fizični obliki, odvisno od kontakta, ki ga imamo,« odgovarjajo v stranki Roberta Goloba na vprašanje, koliko članov sploh imajo zdaj. Po neuradnih informacijah ima zdaj Gibanje Svoboda nekaj manj kot 3000 članov. Prvi so po zneskih, ki jih stranka prejema iz državnega proračuna. Na nastop na lokalnih volitvah, ki jim lahko prinesejo dodatni denar, se pripravljajo z veliko mero pragmatizma. To pa tudi pomeni, da jih ne zanimajo volitve v vseh 212 občinah.