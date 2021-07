Zaradi močnih neurij gasilci intervenirali v 13 občinah

Napovedujejo nalive in močan veter, tudi točo. FOTO: Darsova cestna kamera



Podrobnejša napoved razvoja vremena

Današnja prognoza neviht. FOTO: arhiv Neurje.si

V Metliki s protestnim shodom proti prometnim zamaškom



V Metliki, kjer že dlje časa opozarjajo na nevzdržnost razmer zaradi prometnih zamaškov oz. večkilometrskih kolon vozil, ki nastajajo na glavni prometnici ob prehajanju bližnjega mejnega prehoda s Hrvaško, so danes po poročanju STA k rešitvam pozvali na protestnem shodu na prvem metliškem cestnem krožišču.

Približno 40 ljudi je pozvalo k izboljšanju zdaj nevzdržnega stanja. Z namenom, da bi dosegli ustrezno rešitev, so že začeli podpisovati tudi peticijo za prepoved tranzitnega tovornega prometa skozi Metliko do izgradnje južnega dela tretje razvojne osi, ki jo bodo posredovali pristojnim.



Po njihovi oceni bi problem rešili tako, da bi pospešili izgradnjo metliške obvozne ceste, ki jo država načrtuje v okviru izgradnje južnega kraka ceste tretje razvojne osi. Metliški župan Darko Zevnik naj bi se po besedah Tomašičeve prihodnji teden sestal s predstavniki Družbe za avtoceste v RS (Dars) in se z njimi dogovoril za hitrejšo pripravo dokumentacije za gradnjo obvozne ceste do mejnega prehoda.

V Metliki poleg tega želijo, da bi metliško traso ceste tretje razvojne osi začeli graditi prednostno.



Vročine za določen čas konec

Na cestah je zelo gost promet, prihaja do zastojev v smeri Karavank in proti turističnim krajem, sporočajo s Policijske uprave Kranj. Zaradi neurja se je promet še dodatno močno upočasnil, kar predstavlja nevarnost predvsem na avtocesti. Na gorenjski avtocesti sta se zgodili že dve prometni nesreči: prva v predoru Ljubno na Peračici, smer Kranj, druga pa v smeri Karavank, lokacija okoli Podtabora. Policija znova poziva k previdnosti in strpnosti.V prvi nesreči sta udeleženi dve vozili. Po prvih podatkih je nastala samo materialna škoda. Zastoj je do OMV Radovljica in se povečuje. Na kraju promet ovira tudi megla. Promet mimo kraja nesreče poteka samo po enem pasu.Policija poziva k previdnosti, odgovornosti, uporabi luči in ustavljanju samo na mestih, kjer je to izrecno dovoljeno - kar pa podvozi niso.Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da so zaradi močnega neurja gasilci posredovali v Železnikih, Škofji Loki, Kamniku, Zagorju ob Savi, Laškem, Trbovljah, Hrastniku, Zrečah, Lukovici, Kobaridu, Cerknem, Sevnici in Oplotnici. Tudi v Vitanju, Vojniku, Slovenski Bistrici in Slovenskih Konjicah je veter podiral drevesa.Portal neurje.si danes na zahodu napoveduje najvišje dnevne temperature do 32°C, na vzhodu pa do 30°C. Na Goriškem se lahko proti dopoldnevu že pojavi kakšna nevihta. Zaradi izjemne nestabilnosti ozračja lahko popoldne v Avstriji pričakujemo razvoj močnejših neurij.V severnem in severovzhodnem delu države se lahko v popoldanskih urah prav tako razvijejo močnejše nevihte (možne supercelice), katere lahko spremlja večja toča, močnejši vetrovni piš in siloviti nalivi. Nevihte se bodo prožile tudi drugod po državi.V noči na nedeljo se bo tvoril večji sistem organiziranih neviht (MCS), ki bo preko Italije dosegel tudi Avstrijo in Slovenijo. Opozarjajo predvsem na močnejši nevihtni piš oz. veter, ki lahko preseže hitrost 100 kilometrov na uro.Ponekod lahko zaradi močnejših nalivov nastanejo tudi hudourniške poplave.S prehodom hladne fronte se bomo v noči na ponedeljek od hujše vročine začasno poslovili. Prihodnji teden bodo temperature bolj znosne - morda malo nad 25 stopinj Celzija.