Gorski reševalci poskušajo s helikopterjem priti čim bližje lokaciji pohodnika

Gorski reševalci tudi danes poskušajo s helikopterjem priti čim bližje lokaciji v Kamniško-Savinjskih Alpah, kjer je od nedelje madžarski pohodnik, so za STA povedali v Gorski reševalni zvezi Slovenije. Vse je odvisno od vremena, če jih bo helikopter lahko odložil v bližini Kotliške grape, naj bi reševanje nadaljevali peš.

Podhlajena, brez hujših posledic

Pohodnik je obtičal v Kotliški grapi na višini okoli 1700 metrov na zelo strmem in zahtevnem terenu. Z njim je bila še pohodnica, prav tako z Madžarske, ki so jo v ponedeljek, po dolgotrajni, zahtevni in nevarni akciji uspeli rešiti. Po navedbah reševalcev je bila podhlajena, vendar brez hujših posledic.

»Nameravala sta s Turske gore na Kamniško sedlo, a sta glede na vremenske razmere zgrešila pot in verjetno sestopila po zahtevnem brezpotju v Kotliško grapo,« je v ponedeljkovi izjavi za medije povedal vodja reševanja Jernej Lanišek iz Gorske reševalne službe Kamnik.