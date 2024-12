Turska gora usodna za Madžara, žena čudežno preživela

Žal se je dramatično reševanje dveh madžarskih planincev na območju Kotliške grape v Turski gori v Kamniško-Savinjskih Alpah končalo tragično. Zakonski par, ki se je kljub napovedanemu močnemu sneženju odpravil v visokogorje, je za to napako plačal najvišjo ceno.

Kot so zvečer povedali izčrpani gorski reševalci, je moški v viharni noči zdrsnil z mesta, kamor se je zaplezal, in padel čez 200 metrov visoko steno. Njegovega trupla še niso našli. So pa proti večeru na rokah prinesli njegovo ženo, živo in omrznjeno, a v precej dobrem stanju glede na to, da je preživela 24 ur v snežnem viharju. Od nedelje zvečer je vso noč in nato še skoraj ves dan v silovitem snežnem metežu čakala na gorske reševalce, ki so se ob grozeči nevarnosti plazov borili s časom, da bi jo rešili. Čeprav je menda imela spalno vrečo, je njeno preživetje v takšnem vremenu pravi čudež.

Zaradi nevarnosti akcijo prekinili

Jernej Lanišek je načelnik GRS Kamnik in vodja ene najzahtevnejših intervencij letos. FOTO: Tina Horvat

Kar 40 gorskih reševalcev iz štirih društev GRS (Kamnik, Kranj, Ljubljana in Celje) se je v nedeljo zvečer namesto k počitku v grozljivo slabih vremenskih razmerah odpravilo ponju in se poskušalo prebiti do območja, kjer naj bi po njihovih podatkih obtičala v globokem snegu, hudem snežnem viharju in sibirskem mrazu. Kamničani, Kranjčani in Ljubljančani so se med močnim sneženjem vzpenjali iz Kamniške Bistrice, Celjani pa iz Logarske doline.

Potem ko so se prebili do Kamniškega sedla, so morali akcijo prekiniti, še preden so dosegli ponesrečenca. Zaradi sneženja in zametov bi bilo nadaljnje reševanje zanje preveč tvegano, zato so se vse ekipe ponoči vrnile v dolino, ekipa iz Celja pa je noč preživela v bivaku na Okrešlju.

»Nekaj časa nismo vedeli, kje natančno sta, zdaj vsaj poznamo njuno lokacijo. Upam, da bomo v prihodnjih urah prišli do njiju, a samo če ne bo prenevarno zaradi plazov. Reševalci moramo paziti tudi na lastno varnost. Ponoči in zjutraj helikopter zaradi vremena ni mogel pomagati, pa tudi cesta je bila tako poledenela, da smo morali peš startati skoraj iz Kamniške Bistrice,« nam je zjutraj pripovedoval Jernej Lanišek, načelnik GRS Kamnik in hkrati vodja te izredno zahtevne intervencije, ene najtežjih letos.

Kako zahteven teren je, kaže fotografija policije, na kateri je pohodnica (zelena), nad njo so gorski reševalci (rdeče). FOTO: LPE

Povedal nam je še, da so se v intervencijo vključili tudi gorski reševalci iz GRS Škofja Loka ter helikopter slovenske policije, skupaj je bilo na terenu 43 reševalcev. Vendar se je malo pozneje izkazalo, da se helikopter zaradi premočnega vetra kljub večkratnim poskusom ne more približati kraju nesreče, saj se vreme ne izboljšuje. Reševanje zato še vedno poteka klasično, torej peš, pot pa še naprej otežujejo podrto drevje in veliko snega ter zaledenele površine in slaba vidljivost.

»Če ne bo mogoče reševati s helikopterjem, bomo nadaljevali na klasičen način. A to pomeni, da ju v dolino ne bomo mogli spraviti pred večerom. Zaradi mraza sta gotovo omrznjena, ne vemo pa, kakšne poškodbe je utrpel moški. Zelo slab signal je, po telefonu komuniciramo samo z gospo, ki pa ima že precej izpraznjene baterije,« je povedal Lanišek okoli poldneva na novinarski konferenci v prostorih GRS Kamnik.

Kaj je gnalo nesrečna Madžara, da sta se ob tako slabi vremenski prognozi podala v zahtevno visokogorje, ne ve nihče.

Veter je bil vedno močnejši

Že kmalu se je izkazalo, da helikoptersko reševanje ne bo mogoče, saj je bil veter vedno močnejši. Gorskim reševalcem se je popoldne le uspelo prebiti do kraja nesreče, kjer pa so našli le še madžarsko pohodnico, njen mož je že v nedeljo ponoči, kot je povedala, zdrsnil v temo in ga ni več slišala.

Reševalci so popoldne dosegli madžarski par, ki je obtičal v snežnem viharju. Moški je v nedeljo ponoči padel čez steno in ga še niso našli. Skupaj je bilo na terenu 43 gorskih reševalcev.

Kaj je gnalo nesrečna Madžara, da sta se ob tako slabi vremenski prognozi podala v zahtevno visokogorje, ne ve nihče. Izkazalo se je, da sta noč na nedeljo, ko je bilo vreme še lepo, prespala v bivaku in se naslednji dan povzpela na Tursko goro. Pri sestopu na Kamniško sedlo sta se v snežnem metežu izgubila in zašla v Kotliško grapo, ki je zelo zahtevno brezpotje oziroma že alpinistični vzpon. Po vsej verjetnosti nista bila niti primerno opremljena za zimske razmere v visokogorju niti dovolj izkušena in prav zato se je njuna tura končala najbolj tragično.