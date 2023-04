Vodenje v gorah brez ustrezne usposobljenosti je nesprejemljivo

»Zimske razmere zahtevajo usposobljene in izkušene posameznike. Če se v gore podajajo manj izkušeni planinci, nujno potrebujejo vodstvo usposobljenih in licenciranih vodnikov,« je opozorila Planinska zveza Slovenije (PZS) in se navezala na zadnjo nesrečo v Mali Mojstrovki. V soboto je tam plaz odnesel sedem planincev, trije so bili huje poškodovani, tečaj varne hoje, ki so se ga udeležili, pa je po poročanju medijev vodil gornik, ki je sicer gorski reševalec, vendar nima licence za gorskega vodnika, ki bi jo za komercialno vodenje moral imeti.

Ljubiteljem gora, ki bi se želeli udeležiti zimskega vzpona, referenca, da je oseba, ki jih vodi, gorski reševalec, morda vzbuja zaupanje, toda strokovni sodelavec PZS Matjaž Šerkezi je pri tem opozoril, da ta znanja ne zadostujejo za skrb ljudi v gorah. »Gorski reševalci, na primer, niso usposobljeni za vodenje s kratko vrvjo, ki je specifika. Prav tako niso usposobljeni za delo z ljudmi, predvsem je tu pomembna skrb za vodenega. Ljudi, ki jih vodijo, je treba pred turo ustrezno preizkusiti. Ravno v tem primeru so bile te napake narejene,« je dejal Šerkezi.

Pomen predvsem mehkih veščin je poudaril tudi Peter Jeromel, predsednik Združenja gorskih vodnikov Slovenije. »Gorski vodniki so usposobljeni za vodenje ljudi. Poznajo nevarnosti v gorah in jih znajo tudi prepoznati, usposobljeni so za prenašanje znanja gibanja v gorah, v ledu, v snegu, znajo oceniti tveganje ...« je naštel nekaj veščin in potegnil preprosto vzporednico: tudi vožnje avtomobila nas bi lahko naučil kakšen znanec, prijatelj ali sorodnik, a kljub temu moramo najeti usposobljene učitelje vožnje. »Tukaj govorimo o varnosti ljudi, zato je treba poskrbeti za ustrezno vodenje in usposabljanje. Povpraševanje je čedalje večje, zlasti poleti, in tako se zgodi, da vodijo ljudje brez ustreznega znanja.«

Komercialno turo lahko vodi le gorski vodnik

Nevarne situacije v gorah so sicer ves čas navzoče in jih tudi usposobljeni vodniki ne morejo povsem izključiti, lahko pa jih omejijo, so poudarili pri planinski zvezi. Ta kot nacionalna panožna športna zveza usposablja strokovne delavce, med katerimi so tudi vodniki PZS in alpinistični inštruktorji.

»Usposabljanje je razdeljeno na različne stopnje in kompetence, vodniki pa po opravljenem usposabljanju za posamezno stopnjo zahtevnosti vsaka štiri leta obnovijo licenco z udeležbo na izpopolnjevanjih. Vsako leto oddajo poročilo za registracijo, na podlagi katerega so zavarovani tudi za odgovornost v okviru nepridobitne dejavnosti vodenja,« so poudarili.

V akciji je sodelovalo več kot 50 gorskih reševalcev. FOTO: GRSZ

Za komercialno vodenje pa morajo vodniki imeti urejeno svoje zavarovanje v okviru svojega pravnega statusa. Gorski vodniki lahko vodijo vse težavnosti tur in dejavnosti določa zakon o gorskih vodnikih, medtem ko strokovni delavci v športu delujejo v skladu s svojo stopnjo usposobljenosti ter kompetencami in omejitvami, ki jih določa zakon o gorskih vodnikih. »Župančičeva smer na Malo Mojstrovko je plezalni vzpon in vodniki PZS niso usposobljeni za vodenje plezalnih smeri. Zanje so usposobljeni alpinistični inštruktorji, ki nekomercialno delujejo pod okriljem alpinističnih odsekov in klubov. Plezajo lahko z največ dvema tečajnikoma ali pripravnikoma, ki sta navezana na vrv. Komercialno lahko turo te težavnosti vodijo samo gorski vodniki.«

Na PZS so prav tako še enkrat poudarili, da je vodenje v gorah brez ustreznih znanj in usposobljenosti, zlasti pa ob neustreznem razmerju med številom vodenih in številom vodnikov nesprejemljivo in nevarno početje. »Na vse to opozarjamo že dlje časa v okviru svojih preventivnih vsebin. Nimamo pa pristojnosti, da bi lahko karkoli pri tem posredovali in morajo to nalogo opraviti pristojne inšpekcijske službe v državi,« so zapisali. Kot je dodal Šerkezi, se navsezadnje tudi zaradi neurejenih statusov pojavlja nelojalna konkurenca med usposobljenimi gorskimi vodniki, ki v to vlagajo tudi svoja sredstva, in tistimi, ki to obidejo.

Da pristojne že lep čas opozarjajo na nepravilnosti, ki se dogajajo na tem področju, so spomnili tudi pri združenju gorskih vodnikov. Zakonodaja je jasna, imamo zakone o gorskih vodnikih, o društvih, o športu ter druge pravne akte in standarde, a je treba uvesti nadzor, je Peter Jeromel. Posamezniki namreč delujejo pod okriljem športnih društev, čeprav izvajajo komercialno dejavnost, prodajajo ture, vodenje z namestitvami in prevozom. »To so dejavnosti, ki jih izvajajo turistične agencije, ne more pa jih izvajati društvo,« je ponazoril. To je razvidno že na spletnih straneh društev, kjer oglašujejo svoje ture.

Po poročanju medijev je tečaj varne hoje v gorah, kjer je plaz, ki ga je sprožila opast, odnesel sedem planincev, organiziralo športno društvo Jeti, ki ponuja plačljive tečaje zimskega gorništva, varnega obiskovanja ferat in turnega smučanja. Zahtevna reševalna akcija v slabih vremenskih razmerah je trajala sedem ur, v njej pa je sodelovalo več kot 50 gorskih reševalcev iz sedmih društev.