Gortan ostaja vršilec dolžnosti direktorja

Čeprav ga pretekli teden svet zavoda kot edinega, prijavljenega na razpis ni nameraval, potrditi za direktorja, so ga na današnji seji prosili, če lahko ostane v. d. direktorja do septembra, ko bo objavljen nov razpis. Spomnimo, da je Ernest Gortan tik pred prejšnjo sejo tudi odstopil od kandidature za vodstven položaj, saj je slišal, da nima podpore. Nov vede naj bi bil po želji ministra za zdravje zdravnik, tudi sindikalni zaupnik sindikata Fides, a so se na današnji seji stvari obrnili drugače. Pojavila sta se namreč še dva kandidata, ki sta bila pripravljena prevzeti vedejevstvo, nakar so člani presodili, da bi bilo v dobro bolnice najbolje, da jo do imenovanja novega direktorja vodi nekdo, ki zadeve pozna in predlagali sedanjega vršilca dolžnosti. Ta se je strinjal, od osmih prisotnih pa mu je glas namenilo pet članov, trije pa so bili proti.Kot je slišati, naj bi na dogajanje vplivali tudi določeni vplivi znotraj lokalne skupnosti, ki se nikakor ni mogla strinjati, da se menja vodilni, ki je izboljšal poslovni rezultat bolnice. Poročali smo že, da je župana občine Nova Goricazaplet glede Gortanovega neimenovanja presenetil, zato je predstavnico občine v svetu zavoda zaprosil, naj zahteva dodatna pojasnila.Zanimivo je, da se je Silvan Saksida s kolegi iz bolnišnice, aprila - torej pred možnim imenovanjem Gortana, obiskal ministrstvo za zdravje (MZ). Na vprašanje, s kom so se pogovarjali in kaj je bil namen njihovega obiska, na ministrstvu niso pojasnili. Zapisali so le, da je sestanek na MZ potekal s člani bolnišničnega sindikata javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Nova Gorica in da v skladu z ustaljeno prakso komuniciranja, vsebino internih sestankov na MZ javnosti ne pojasnjujejo.