Gospodarstvo proti izjemi za javne uslužbence

V zakonu o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti, ki ga je vlada poslala v državni zbor, je v 80. členu zapisana rešitev, da se sprememba obračunavanja plač javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujino, ki jo je uvedel marca spremenjeni zakon o čezmejnem izvajanju storitev, zamakne za eno leto.

Spomnimo, plače vseh javnih uslužbencev, ki so napoteni na delo v tujino, so bile do zdaj urejene v skladu s 144. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je omogočal, da so se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri javnih uslužbencih, napotenih v tujino, plačevali od bruto plače, ki bi jo prejemali za enako delo v Sloveniji.

»Odločitev vlade, da za napotene javne uslužbence zagotovi enoletno prehodno obdobje izvajanja določil zakona o izvajanju čezmejnih storitev, je sprejemljiva zgolj in edino, če bo enako veljalo tudi za vse druge napotene delavce,« je stališče glavnega izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije Mitje Gorenščka.