Gostinci so težko hkrati še inšpektorji

»Seveda natakar od gostov, ki bi lahko bili mladoletni in naročajo alkohol, zahteva osebni dokument, a je to že uveljavljeno in glede tega ni nobenih javnih polemik. Povsem drugače je s potrdilom glede PCT, do katerega se ljudje različno opredeljujejo in se lahko ob tem tudi čustveno razvnemajo,« pojasni koprski gostinec Nace Šumrada Slosar. Poleg tega pa, doda, aplikacija za odčitavanje kod iz potrdil sploh še ne deluje.

Dodatna obremenitev ob pomanjkanju kadra

Preverjanje potrdil gostov terja precej časa in gre za dodatno delo gostinsko–turističnega kadra, ki ga že tako ali tako primanjkuje, opozarjajo v slovenski turistično gostinski zbornici. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Hotelirji manj zaskrbljeni

»V že tako razgretem ozračju in razklanosti ljudi med pristaše in nasprotnike cepljenja je zahteva, da moramo gostinci preverjati svoje goste, ali izpolnjujejo pogoj PCT, neživljenjska. Če prihajajo inšpektorji v spremstvu policistov, bi varovanje potrebovali tudi mi,« meniiz koprske Kavarne Triglav. Vladni odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom od danes tudi gostincem, hotelirjem in igralničarjem nalaga preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja (prebolel - cepljen - testiran na novi koronavirus) pri njihovih gostih, ki vstopajo v notranjost objektov ali če med zunanjimi mizami ni vsaj trimetrskega razmika. »Povem po pravici, nekaterih gostov si sploh ne bi upal vprašati po potrdilu,« pravi Šumrada Slosar. Po njegovih besedah so natakarji in lastniki lokalov morali prenašati stresanje nejevolje obiskovalcev že, ko je veljal ukrep obvezne nošnje mask in je bilo nekaterim nemogoče razložiti, da gre za pravila, ki jih postavlja vlada in jih morajo spoštovati. »Seveda natakar od gostov, ki bi lahko bili mladoletni in naročajo alkohol, zahteva osebni dokument, a je to že uveljavljeno in glede tega ni nobenih javnih polemik. Povsem drugače je s potrdilom glede PCT, do katerega se ljudje različno opredeljujejo in se lahko ob tem tudi čustveno razvnemajo,« pojasni. Poleg tega pa, doda, aplikacija za odčitavanje kod iz potrdil sploh še ne deluje.Da je izvajanje »inšpektorskih nalog« povsem v nasprotju z gostinskim poslanstvom, verjame tudiiz Caval groupa, ene največjih gostinskih skupin pri nas. »Saj ne vem, ali naj se kar zjočem. Ko bi si morali lizati rane po osemmesečnem zaprtju, nas zdaj zadane še to,« je komentirala., direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije, izpostavi, da ni jasno navedenega načina preverjanja PCT potrdila in da to zahteva preučitev številnih podrobnosti - od datuma prebolelosti, cepljenja, proizvajalca cepiva in tako naprej. To pa terja precej časa in gre za dodatno delo gostinsko–turističnega kadra, ki ga že tako ali tako primanjkuje. »Kljub našim stalnim opozorilom, je bil tudi zadnji odlok sprejet tik pred uveljavitvijo v praksi, zato je bila ponovno onemogočena priprava zaposlenih na izvedbo,« je kritičen.»Med gostinci vlada veliko ogorčenje in nezadovoljstvo,« pove tudi, predstavnik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. »Vprašanje je tudi, ali s tem preverjanjem gostov nismo v prekršku po zakonu o varstvu osebnih podatkov,« opozori. Kot še omeni, morajo tudi gostinci v sosednji Avstriji preverjati svoje goste, a jim država vsaj stoji ob strani s tem, da ohranja znižano stopnjo davka na dobiček in jim izplačuje nadomestilo za izpad prihodka. Pri nas pa se je od številnih obljub o pomoči gostincem uresničilo bolj malo. Ob tem pa še navede, da je nedavno v nekem avstrijskem lokalu čakal na postrežbo kar pol ure, saj je bilo treba speljati ves postopek s preverjanjem potrdil in izpolnjevanjem obrazcev. »Take obremenitve so za naše razmere s kritičnim pomanjkanjem kadra prevelike,« zatrdi.»Gostje so bili že do zdaj obveščeni, da potrebujejo potrdilo PCT in v zvezi s tem niso povzročali težav. Teh tudi ob spremembi, da je treba to potrdilo pokazati, ne pričakujemo,« pa je povedala Petra Zierer iz portoroškega hotela Kempinski Palace. »Ukrep sprejemamo kot del skupnega napora, da bi ohranili varno in zdravo okolje ter da bi se uspeli izogniti jesenskemu zapiranju,« je pojasnil tudiiz Eurotas Hotelov, ki upravlja s štirimi hoteli v piranski občini in Celju.Nadzor nad izpolnjevanjem pogoja PCT sicer preverja več inšpektoratov. Po zakonu o nalezljivih boleznih se predvidene globe pri ponujanju blaga in storitev začnejo pri 400 evrih in lahko sežejo celo do 100.000 evrov. V nadzorih, ki so jih inšpektorji izvedli minuli konec tedna na kulturnih prireditvah, niso ugotovili kršitev