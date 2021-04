Dijaki se morajo prijaviti za cepljenje do jutri do 12. ure

Covid-19 je pri nas zahteval 4153 življenj.

Največ okužb na Primorskem in Notranjskem ter v Savinjski regiji.

Kritične razmere v Indiji.

Čas za prijavo na cepljenje je do ponedeljka do 12. ure.

Začetek splošne mature predviden 4. maja.

V Izraelu maske na prostem niso več obvezne. GLAVNI POUDARKI:



Lani se je kljub epidemiji covida-19 in zmanjšanju prometa na cestah povečalo število kršitev s področja hitrosti. Policisti so ugotovili 116.180 kršitev omejitve hitrosti, kar je skoraj 2000 primerov več kot leta 2019. Agencija za varnost prometa zato poziva k zmerni vožnji in v prihodnjem tednu s policijo pripravlja preventivno akcijo Hitrost. Med 1. januarjem in 8. aprilom 2021 pa se je po trenutno dostopnih začasnih podatkih na slovenskih cestah zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 514 prometnih nesreč. Glede na minulo leto, ko je bilo v enakem obdobju takšnih nesreč 711, beležijo 28-odstotno zmanjšanje, so sporočili z agencije. Vendar pa so bile posledice teh nesreč težje, saj je letos umrlo že sedem oseb, od teh so bili trije pešci, ki prometne nesreče, v kateri so umrli, niso povzročili.To je še en znak, da je ob intenzivni kampanji cepljenja proti covidu-19 vrhunec epidemije najverjetneje mimo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Še vedno pa so maske obvezne v zaprtih javnih prostorih. Prvič po letu dni so danes v Izraelu ponovno odprte vse šole. Učenci so se namesto v majhnih skupinah pouka smeli udeležiti v polnih razredih, še vedno pa so v šoli obvezne maske. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi ob zmanjševanju števila okuženih maske v zaprtih prostorih lahko ukinili v mesecu dni. Odločitev o tem, da maske zunaj niso več nujne, je v soglasju s stroko sprejelo ministrstvo za zdravje na podlagi rezultatov kampanje cepljenja, ki je privedla do drastičnega upada okužb.Tiste dijake, ki so se odločili za cepljenje, na ministrstvu za zdravje vabijo, naj se najkasneje do ponedeljka do 12. ure prijavijo na cepljenje v cepilnem centru pri zdravstvenem domu stalnega prebivališča. Prijava je po njihovem pojasnilu pomembna, ker je od tega odvisna pravočasna dobava cepiv na cepilna mesta. Tako maturanti kot tudi drugi dijaki pa naj bi v prihodnjem tednu izvedeli tudi več o začetku samotestiranja na okužbo. Po prvotno predvidenem datumu bi morali začeti poskusno samotestiranje že v petek, vendar so začetek prestavili zaradi zamude pri dobavi testov.Skupno 300.000 testov kitajskega proizvajalca Joysbio (Tianjin) Biotechnology, ki so v četrtek prispeli v državni logistični center Roje in jih je Slovenija kupila iz skupnega razpisa EU, je zdaj že pri regijskih štabih civilne zaščite. Minister za zdravje Janez Poklukar je v teh dneh ocenil, da bodo samotestiranje dijakov lahko izpeljali v prihodnjem tednu. Več o začetku samotestiranja učencev zadnjega triletja osnovnih šol pa naj bi bilo znanega po sestanku med predstavniki ministrstev za izobraževanje, za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ravnatelji, ki bo predvidoma v ponedeljek, so za STA povedali na ministrstvu za zdravje. Dijaki in učenci zadnjega triletja bi se po pripravljenem načrtu samotestirali enkrat na teden, in sicer zjutraj po prihodu v šolo. Če bi bil test pozitiven, bi morali oditi domov. Samotestiranje bo potekalo po neinvazivni metodi z brisom nosu, testi pa bodo brezplačni. Vsak pozitiven test bodo nato preverili še s PCR testom.V izpitnem centru so za STA že zatrdili, da ni pričakovati sprememb v časovnici mature, kot je bila sprejeta in predstavljena decembra lani. Državna komisija za splošno maturo je namreč potrdila dosedanjo časovnico. Predsednica komisije Marina Tavčar Krajnc je za v petek za Televizijo Slovenija povedala, da bodo dijakom, ki zaradi okužbe mature ne bodo mogli opravljati v spomladanskem roku, omogočili priznavanje za nazaj. Tudi v primeru, da bodo morali opravljanje mature prekiniti na sredini, jim bodo priznali, kar bodo opravili že spomladi. Svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje je sicer predlagala, da bi se začetek splošne mature prestavil na konec maja. Do takrat bi namreč maturanti, ki jih bodo proti covidu-19 cepili v petek, postali odporni na okužbo. Začetek splošne mature je tako predviden 4. maja, ko bodo maturanti pisali esej iz slovenščine. Poklicna matura pa se bo po sprejetem koledarju začela konec maja.Francija bo zaradi širjenja novih, bolj nalezljivih različic novega koronavirusa, uvedla obvezno desetdnevno karanteno za potnike iz Južne Afrike, Argentine, Brazilije in Čila. Gre za še enega v vrsti ukrepov, ki jih je Francija od začetka aprila sprejela v boju proti tretjemu valu epidemije covida-19. Med drugim so zaprte šole, prepovedano je potovanje med regijami, v veljavi pa je tudi policijska ura.V Indiji, ki je v primežu drugega vala pandemije covida-19, so znova potrdili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom. V zadnjem dnevu se je okužilo 261.500 ljudi, umrl je 1501 bolnik s covidom, je sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje. Zaradi naraščanja števila obolelih s covidom v bolnišnicah primanjkuje bolniških postelj. Indija štiri dni zapored poroča o več kot 200.000 dnevnih okužb s koronavirusom, v zadnjem tednu so potrdili več kot 1,2 milijona novih okužb, poročajo tuje tiskovne agencije. V bolnišnicah se soočajo z velikim pomanjkanjem bolniških postelj, zalog kisika in zdravil, kot je protivirusno zdravilo remdesivir, poroča Reuters na spletni strani.Ob postopnem ponovnem odpiranju bo gostinstvo ob dosedanji vladni koronski pomoči deležno še dodatne, ki jo bo prinesel posebni interventni zakon za turizem in gostinstvo. Med drugim naj bi ta zakon vključeval enkratno pomoč za zagon poslovanja podjetij in samozaposlenih s področja gostinstva in turizma, ki so lani utrpeli upad prihodkov za več kot deset odstotkov. Nadomestilo naj bi bilo določeno pri desetih odstotkih tega padca. Dodatno na ministrstvu predlagajo subvencioniranje teh podjetij pri izplačilu regresa za letni dopust zaposlenih.S tokratnim odpiranjem teras v delu države niso zadovoljni v Obrtno-podjetniški zbornici (OZS). »Naše stališče je bilo in ostaja, da je v teh negotovih vremenskih razmerah za gostince edina rešitev, da se gostinski lokali odprejo po italijanskem modelu, torej tudi notranjost in ne zgolj terase,« je ta teden poudaril predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar. Kot je izpostavil, so v panogi izgubili že 12.000 zaposlenih, številke pa se bodo še povečale, če ne ukrepamo takoj.Po zadnjih podatkih vlade imajo največjo pojavnost okužb v zadnjih dveh tednih na 100.000 prebivalcev še vedno v primorsko-notranjski (785,4) in savinjski regiji (721,9), najmanjšo pa v obalno-kraški (352,5), pomurski (480,8) in posavski regiji (488,3). Na ravni države je 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev 576,3.Jutri se v osmih regijah v Sloveniji odpirajo terase in gostinski vrtovi, ob upoštevanju ukrepov bo dovoljeno tudi zbiranje do sto ljudi na shodih. Strežba bo potekala pod določenimi pogoji: med mizami bodo morali ponudniki zagotoviti razdaljo, za mizo bodo lahko največ štiri osebe, osebje restavracije oz. lokala pa se bo moralo enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom. V pomurski, podravski, koroški, zasavski, posavski, gorenjski, goriški in obalno-kraški regiji bo od ponedeljka od 7. do 19. ure dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov.V večini regij gre za prvo odpiranje gostinskih lokalov po 23. oktobru lani. Od takrat so lahko storitve potrošnikom ponujali le v obliki dostave na dom ali osebnega prevzema. Izjema sta bili posavska regija in Jugovzhodna Slovenija, kjer je bila strežba na vrtovih in terasah lokalov dovoljena od 8. marca, ter primorsko-notranjska, kjer je bilo odpiranje dovoljeno 22. marca. Povsod so se lokali znova v celoti zaprli ob novem večjem zaprtju države 1. aprila.Pandemija covida-19 je doslej po svetu zahtevala več kot tri milijone življenj, v Sloveniji že 4153. Včeraj je pri nas umrlo šest bolnikov s covidom, prek šesto jih je v bolnišnicah, od teh 151 v intenzivni terapiji. Doslej se je cepilo dobrih 369.000 državljanov in državljank.