Gostinci zaradi zmede glede izjem pri poslovanju ne izključujejo tožb

Komunikacijski šum

Gostinci so še vedno na nogah zaradi informacij v zadnjih dneh, da bi menda lahko ves čas prisilnega zaprtja obratovali za izjeme, kot so poslovni sestanki in za prehrano delavcev istega delodajalca. Glede tega je nastala popolna zmeda, a kot je povedal predsednik sekcije gostincev pri OZVod pristojnih še vedno niso prejeli uradnega pojasnila.Gostince je v zadnjih dneh razburilo stališče Inšpektorata urada za varno hrano, da lahko gostinski lokali z upoštevanjem priporočil NIJZ in pod pogojem, da so v gostinskem obratu hkrati le delavci iz enega podjetja, ki predstavljajo mehurček, tem zagotavljajo prehrano. Državni sekretar Simon Zajc je nato dodatno povedal, da odlok,prepoveduje ponujanje blaga in storitev le potrošnikom n epa tudi pravnim osebam. V gostinski sekciji so ogorčeni, saj jim ves ta čas tega nihče ni jasno povedal oziroma so jim celo govorili, da to ni možno, zato se že omenjajo tudi tožbe zaradi izpada prihodka.»Najprej bo treba ugotoviti, zakaj je prišlo do kominkacijskega šuma glede razlage odloka,« je dejal Cvar. Potem pa se bodo lahko po njegovih besedah posamezni gostinci odločili glede tožb. Kot je razumeti, bodo glede tega po potrebi naročili tudi pravno mnenje. »Če je res, da so bile interpretacije različne, je to sramotno. Gre za igranje z družinami in življenji ljudi,« je dejaliz Gostilne pri Danilu. »Če je to res, potem mora za to nekdo odgovarjati,« je bila ogorčenaiz Gostilne pri Rajhu.z Gostilne pri Lojzetu na dvorcu Zemono pa je prav zato večkrat poudaril, da gostinci potrebujejo jasne navodila in ukrepe.Gostinci so sicer danes ocenili, da so najbolj prizadeta panoga v epidemiji. Kot je povedal Cvar, se je število brezposelnih v gostinstvu in turizmu v slabem letu dni povečalo za več kot polovico in že znaša 10.100 oseb. V tem času je lokale dokončno zaprlo 1300 gostincev skupaj z nastanitvenimi obrasti prek 3000. Več kot 15 odstotkov gostincev tudi po sprostitvi ukrepov ne namerava več zagnati posla.Prav zato so ustanovili strokovni svet za gostinstvo, ki ga vodi Kavčič. Svet je vladi in gospodarskemu ministruže poslal odprto pismo v katerem se zavzemajo za ukrepe za ohranitev kadrov, ki zaradi dolgega zaprtja odhajajo v druga panoge ali v države, kjer gostinski lokali obratujejo.