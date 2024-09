Gradnja mariborske onkologije se lahko nadaljuje

Nadgradnja onkološkega oddelka v Mariboru se lahko nadaljuje, gradbeno dovoljenje je dokončno. Predstojnica oddelka Maja Ravnik je dejala, da bi včeraj lahko odpirali šampanjce, saj se je končno pokazala luč na koncu predora. V projektu je še nekaj ovir, ki pa se jih trudijo odstraniti tudi bolniki sami.

Junija prihodnje leto bi morala biti že zgrajena in opremljena dodatna sedemnadstropna stavba ob sedanjem onkološkem oddelku – ta je že višji za tri nadstropja, a se njena gradnja ni še niti začela. Lastniki 14 stanovanj v objektih znotraj bolnišničnega kompleksa na Masarykovi ulici 24 in 26, ki je predviden za rušenje, so se namreč dvakrat pritožili na že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Pritožbo je zdaj ministrstvo za naravne vire in prostor zavrnilo. S tem je gradbeno dovoljenje postalo dokončno.

Odvetnik stanovalcev je po poročanju Radia Slovenija že napovedal upravni spor. Ta sicer ne zadrži nadaljevanja gradnje, bi pa lahko porušili novo stavbo, če bi stanovalci zmagali. Gradnja, ki se bo začela v ponedeljek s pripravljalnimi deli, bo torej potekala na odgovornost investitorja, torej urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ).

Sočasno naj bi se nadaljevali pogovori s stanovalci stavbe na Masarykovi, ki je bila zgrajena leta 1915. Njena zunanjost je videti sicer precej klavrno, a v notranjosti so si ljudje lepo uredili domove in vanje vlagali svoje prihranke. To pa je najpomembnejši razlog, da se od njih nočejo posloviti, predvsem pa ne za ceno, ki jim jo ponuja država.

Zbiranje sredstev

za odkup stanovanj

Na začetku leta 2024 je v želji, da bi bil hitreje dosežen dogovor, pooblastilo za pogovore s stanovalci dobil UKC Maribor, od takrat sta tako UKC Maribor kot UNKIZ v stiku s stanovalci, so sporočili z ministrstva za zdravje. Za pet stanovalcev, ki so ponudbe sprejeli, so v drugem tednu septembra letos nadaljevali postopke odkupa: »Zviševanje ponudb je omejeno, saj imamo štiri cenitve, ki določajo tržno ceno s 36-odstotnim dodatkom za pravično ceno, kar omejuje možnost dodatnih zvišanj cen,« so še dejali na ministrstvu.

Eden od stanovalcev je za Jano že dejal, da se bodo umaknili, ko jim bo država ponudila 2100 evrov za kvadratni meter plus zakonsko določen dodatek, s katerim bodo nadomestili vsaj del svojih preteklih vložkov.

Njihov umik za gradnjo dodatne stavbe onkološkega oddelka sicer ni potreben, bo pa ta stavba stala skoraj tik ob hiši na Masarykovi. Zaradi tega se utegne zaplesti pri pridobitvi uporabnega dovoljenja za delo onkološkega oddelka. Najboljša rešitev sta torej odkup stanovanj in rušenje stavbe.

Da pa bi jih lahko odkupili čim hitreje, sta se v akcijo vključili tudi onkološki bolnici Klavdija Kokol in Polona Selič - Zupančič. Prihodnji teden se bo s pomočjo Društva za boj proti raku Štajerske za namen odkupa stanovanj začel zbirati denar. Koliko denarja točno zmanjka, ni znano, saj nam z odvetnikom stanovalcev zaradi njegove odsotnosti ni uspelo stopiti v stik. Tako ni znano niti, ali bi bili pripravljeni sprejeti zbrani denar. Ker ima ministrstvo za zdravje velike težave z zagotavljanjem sredstev za vse v zvezi z mariborsko onkologijo, bo v tem primeru denar prišel prav za druge stvari, pravi Polona Selič - Zupančičeva.

Maji Ravnik se zdi zbiranje denarja iniciative izjemno boleča tema za Mariborčane, saj se je že nova zgradba UKC Maribor gradila s samoprispevkom.

Mariborski onkološki bolniki zaradi gradbenih del na onkologiji terapije prejemajo v grozljivih razmerah. Bojijo pa se, da bodo ostali brez zdravljenja v Mariboru. Prostorsko stisko in težave z obsevalniki, ki se nenehno kvarijo, bi rešila prav gradnja novega stolpiča. Selič - Zupančičeva se čudi, da se država do onkoloških bolnikov vede tako mačehovsko.