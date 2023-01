Grožnja z bombo na koprskem sodišču

Nekaj po deveti uri zjutraj so evakuirali koprsko sodišče zaradi grožnje z bombo, je potrdila predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec. Preiskava poteka. Po poročanju Primorskih novic bi se danes tam moralo nadaljevati sojenje Klemnu Kadivcu, obtoženemu ugrabitve in poskusa ugrabitve Danijela Božića.

Kot nadalje navaja časnik, je minilo že tri leta od ugrabitve Ljubljančana, ki so ga člani združbe odpeljali iz Ankarana na Gorenjsko. Tam so ga policisti našli umorjenega v gozdu pri Okroglem na Gorenjskem. 15. novembra 2019 je Božić v Ankaran peljal svojega prijatelja Žarka Tešanovića in Klemna Kadivca. Njihovo pot so spremljali še drugi člani združbe, ki so Božića zatem odpeljali na Gorenjsko in ga tam umorili. Žarka Tešanovića sta Klemen Kadivec in soobtoženi Črnogorec Bojan Stanojević za lekarno v Ankaranu začela pretepati, kar so opazili občani in poklicali policiste. Ti so nato Kadivca in Stanojevića prijeli ter tako Tešanovića rešili pred negotovo usodo.