Guardian revščino med otroki v Sloveniji dal za zgled britanski vladi

Novinarka Guardiana Zoe Williams je obiskala Slovenijo in v obsežnem članku opisala socialne ukrepe ter razmeroma nizko stopnjo revščine otrok pri nas postavila za zgled britanski vladi in svetu.

»Velik del sveta nima pojma, kaj storiti glede revščine otrok ali celo kdaj to storiti. V Združenem kraljestvu je laburistična vlada pred kratkim svojo vodilno politiko za reševanje tega vprašanja odložila na jesen. Če pa iščete navdih, se je morda vredno vprašati, kaj Slovenija počne prav. Država ima najnižje stopnje revščine otrok v Evropi,« je zapisala Guardianova novinarka.

Vzrok za nizko stopnjo revščine otrok je prepoznala v dediščini socialne države iz časa socializma pa tudi v »globoki, izraženi zavezanosti izkoreninjenju otroške revščine v Sloveniji.« »Nikoli niso zadovoljni; en otrok v revščini je preveč,« je opisala stanje v Sloveniji opisala.

V EU revščina grozi skoraj četrtini otrok, v Veliki Britaniji skoraj tretjini

Sklicuje se na Eurostatovo statistiko o stopnji otrok, ki jim grozi pomanjkanje, po kateri je Slovenija z nekaj več kot deset odstotki ogroženih otrok daleč najboljša v EU. V tej žalostno povprečje deleža otrok, ki jim grozi revščina, znaša skoraj četrtino. Podobno ugotavlja tudi Unicef, ki glede na stopnjo revščine med otroki Slovenijo med 39 državami, v katerih je raziskava potekala, umešča na prvo mesto, Združeno kraljestvo pa na 37., je opozorila Britanka.

V Sloveniji je obiskala tudi Zvezo Anite Ogulin in poudarila številne ugodnosti, ki so jih v Sloveniji zaradi dediščine socializma deležni starši in otroci, zlasti tisti iz depriviligiranih družin. Kljub temu v Sloveniji pod mejo revščine še vedno živi 41.000 otrok. Če bi bila Slovenija enako velika kot Združeno kraljestvo, bi to pomenilo 1,5 milijona otrok pod mejo revščine, pa vendar je to malo v primerjavi z dejanskim številom revnih otrok v Veliki Britaniji, kjer po zadnjih podatkih pod mejo revščine živi skoraj tretjina otrok oziroma kar 4,5 milijona.

Poleg najnižje stopnje revščine otrok v Evropi je Slovenija tudi ena najvarnejših držav in ena izmed držav z največ gozdovi v EU, je članek o Sloveniji zaključila britanska novinarka.