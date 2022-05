Han: Namesto socialne kapice subvenciniranje razvojnega kadra

Predastavitev Matjaža Hana za kandidata za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo je bila ustrezna, je z desetimi glasovi za in štirimi proti sklenil parlamentarni odbor za gospodarstvo. »Imam podjetniški duh in vem, kakšne težave pestijo podjetnike in gospodarstvo,« je dejal Han, ki je uvodoma tudi napovedal, da se bo do konca poletja zaradi možnega konflikta interesa lastniško umaknil iz družinskega podjetja.

V svoji predstavitvi se je Han usmeril na tri področja, ki naj bi jih pokrivalo njegovo ministrstvo, po spremembah pristojnosti resorjev, ki jih načrtuje nova vlada – na gospodarstvo, turizem in šport. Kandidat je napovedal sodelovanje z vsemi deležniki in močan socialni dialog, saj da je le z veslanjem v eno smer mogoče preseči ovire.

Čeprav to neposredno ne sodi v resor gospodarskega ministra, se je veliko razprave in vprašanj vrtelo okoli dohodninskega zakona in obdavčitve dela ter premoženja. »Ne izključujem razprave o višjih in nižjih davkih,« je dejal Han. Dodal je, da je nižji obdavčitvi dela mogoče priti naproti, če bomo na drugi strani našli vire za izpad prihodkov, na primer z obdavčitvijo premoženja. Uvedba socialne kapice v tej vladi se mu ne zdi realna, bi pa namesto tega uvedel subvencioniranje razvojnega kadra, kar bi po njegovem mnenju lahko privabilo kadre tudi iz tujine. Podprl bo olajšave, ki so smiselne.

Krizni kovček

Glede podražitev energentov, nafte in hrane je dejal, da mora država ublažiti prihodnje cenovne šoke, da pa je pri tem treba paziti, kako zaščitit potrošnike, ne da bi pri tem prizadeli gospodarstvo. Omenil je možnost oblikovanja kriznega kovčka – paketa, ki bi ga uporabili, ko bo prišlo do kriznih razmer.

Dolgoletnemu poslancu je državni zbor že domač, a je danes ob predstavitvi kljub temu imel tremo. Foto: Jure Eržen/Delo

Han je napovedal boljši dostop malih in srednjih podjetij do financiranja, urejeno in učinkovito poslovno okolje ter odpravo administrativnih ovir. Pri tem se je zavzel za preselitev izdaje gradbenih dovoljenj iz upravnih enot na občine, ki so po njegovih besedah bolj zainteresirane za projekte. Za spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva bi Han po vzoru nemške in ameriške gospodarske zbornice vzpostavil slovensko mednarodno poslovno zbornico.

Novi trendi

Glede novih trendov je kandidat za ministra dejal, da moramo postati privlačnejši za konkurenčne poklice in kadre, prav tako pa bi morali razmisliti o deglobalizaciji. Napovedal je tudi spodbujanje solastništva zaposlenih. Glede 30-urnega delovnika pa je dejal, da ta ne bi smel biti obvezen, da pa lahko to predstavlja privlačna delovna mesta.

»Slovenija je ena najbolj perspektivnih turističnih destinacij na svetu,« meni Han, ki je pohvalil pravkar sprejeto strategijo razvoja slovenskega turizma do leta 2028, usmerjeno v izboljšanje kakovosti in krepitev Slovenije kot vrhunske zelene destinacije. »Treba je razmišljati o boljši letalski povezljivosti Slovenije. Morali se bomo začeti pogovarjati o nacionalnem letalskem prevozniku,« je dejal in pojasnil, da je pri tem možna ustanovitev lastnega prevoznika ali subvencioniranje linij. Han podpira državno lastniško konsolidacijo v hotelskih družbah, a bo zanje, meni, treba poiskati poslovni model. Njihovi prodaji je manj naklonjen, zato je izpostavil možnost oddaje profesionalnim upravljavcem.

Več denarja za šport

Turizem je po Hanovih besedah tesno povezan s športom: »Športniki so najboljši promotorji Slovenije in edini, ki združijo vso državo.« Napovedal je podvojitev sredstev za šport v štirih letih, saj raziskave kažejo, da je multiplikator vloženega evra v športu znaša kar 1,77. Konkretno to pomeni, da vloženih 100 evrov prinese 177 evrov.

Opozicijski poslanci, ki jih najbolj skrbi obdavčitev, so med drugim ugotavljali, da Hanova stališča nekoliko odstopajo od koalicijske pogodbe prihodnje vlade.