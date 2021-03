Hitenje po desni bi bilo ustavno sporno

V nadaljevanju preberite:

Pred petkovim odločanjem o spremembah zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS) koordinator Levice Luka Mesec vnovič napoveduje zbiranje podpisov za razpis referenduma, če bodo spremembe, ki zadevajo investicije v vojsko, potrjene.



Da je očitno, da oba zakona zasledujeta enak cilj, je poslance, preden so ga potrdili na odboru za finance, opozorila tudi parlamentarna zakonodajna-pravna služba in pri tem ocenila, da med presojo ustavnosti ni dopustno sprejeti enake ureditve.

»Če nekdo poskuša obiti začasno odločitev ustavnega sodišča, potem je to lahko ustavnopravno sporno,« pritrjuje tudi nekdanji ustavni sodnik in profesor za ustavno pravo Ciril Ribičič.



Preberite tudi, kaj bi bila sicer bolj logična poteza od napovedi referenduma in kaj odgovarjajo na obrambnem ministrstvu.