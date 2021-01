Hitrost pred kakovostjo sprejetih zakonov

V nadaljevanju preberite:

Državni zbor se je sestal na sedmih rednih in 25 izrednih sejah, odkar je na oblasti vlada Janeza Janše. V tem času je sprejel več kot 70 zakonov in zakonskih sprememb. Med njimi po hitrosti sprejemanja in obsežnosti izstopa sedem interventnih paketov protikoronske zakonodaje. Opozicija pa vladi očita, da si je povsem podredila zakonodajno telo.