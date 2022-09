Hladna rezerva za krizne politične čase

V nadaljevanju preberite:

Sicer dobre in pragmatične odnose med opozicijsko Novo Slovenijo (NSi) in koalicijo, predvsem pa predsednikom vlade Robertom Golobom, v zadnjem času obremenjuje revizija nakupa osemkolesnikov boxer, enega pomembnejših projektov prejšnje vlade. Preizkusni kamen še boljšega sodelovanja v prihodnosti pa so ustavne spremembe, ki jih načrtuje koalicija, NSi, ki jih je pripravljena podpreti, pa ima svoje predloge.