Hojs: NSi po drobtine k vladarju

Na turistični kmetiji nad Vrhniko so se pred dnevi zbrali člani tretje vlade Janeza Janše. Fotografskemu objektivu se je v ob šefu stranke, Andreju Vizjaku in Zdravku Počivalšku nastavil tudi Anže Logar.

Fotografijo je objavil Janša in pripisal, da je šlo za ponovoletno srečanje »protikrizne« vlade, ki je Slovenijo reševala med epidemijo in njej navkljub okrepila naše gospodarstvo ter lokalno samoupravo«.

Na srečanju ni bilo ministrov iz vrst NSi, je razvidno iz fotografije, ki so se opravičili zaradi zasedenosti. »Pri vladarjevi mizi je več drobtin,« je njihovo odsotnost komentiral Aleš Hojs, nekdanji notranji minister in podpredsednik SDS.

NSi je tako spet potrdila svojo napoved, da v vladah, ki bi jih vodil Janez Janša, ne bo več sodelovala.

Medtem ko nekateri odločitev NSi, da ne bo več vstopila v vlado, ki jo bo vodil prvak SDS, interpretirajo kot dejstvo, da četrte Janševe vlade ne bo, so se v javnosti pojavile fotografije (objavil jih je portal N1) o srečanjih Anžeta Logarja z Borutom Pahorjem in Mirom Cerarjem.

To naj bi bil začetek izvajanja Logarjevih načrtov o ustanavljanju nove iniciative, ki jo je kot predsedniški kandidat imenoval konvencija za prihodnost, zato so se že pojavila ugibanja o ustanavljanju nove stranke. Logar sicer še ni govoril o nobeni časovnici in ali bi iz tega lahko nastalo kaj več. Če bo, je to partner, ki sodelovanja z Janšo ne bo zavračal.

Matej Tonin, predsednik NSi FOTO: Voranc Vogel

Medtem, ko NSi zponavlja, da možnosti vstopa v vlado, ki bi jo vodil Janez Janša, ni več, zavračajo pa tudi možnost vstopa v Golobovo koalicijo, pa je Tonin včeraj za omenjeni portal na vprašanje, ali bi lažje sodelovali z Anžetom Logarjem, odgovoril: »Da, z njim nimamo težav.«

O kadrih iz kvote NSi, ki so na svojih položajih ostali po menjavi vlade, se po njegovih besedah niso z nikomer dogovarjali.

Odnosi med NSi in SDS ostajajo napeti, saj se NSi ni odzvala na javne pozive SDS, naj prispeva podpise za preiskovalno komisijo o Golobovem delovanju v Gen-I.