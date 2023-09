Hrvaška ni presegla rekordne sezone v letu 2019

V nadalejvanju preberite:

Na Hrvaškem je avgusta in v prvih osmih mesecih sicer dopustovalo več turistov kot lani, a podatki portala eVisitor kažejo, da številke niso presegle rekordne sezone 2019. V prvih osmih mesecih je južne sosede obiskalo 16,2 milijona gostov, kar je osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Skupaj so ustvarili 88,5 milijona nočitev oziroma dva odstotka več kot do konca avgusta lani.