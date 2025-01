Hrvati so pripomogli k rekordnemu turističnemu obisku

V nadaljevanju preberite:

Turistični ponudniki so z lanskim letom zadovoljni, saj je bilo tako po obisku kot po prenočitvah rekordno. Številke so namreč presegle tudi tiste iz časa pred epidemijo, zlasti zaradi večjega obiska tujih gostov. Med njimi je bilo občutno več turistov iz Hrvaške, ki po obisku in prenočitvah že zasedajo četrto mesto. Samo decembra jih je k nam prišlo okoli 40.000, s čimer so se uvrstili na drugo mesto, za Italijani.

Začasni podatki statističnega urada kažejo, da je slovenske turistične kraje lani skupaj obiskalo 6,6 milijona gostov, kar 6,7 odstotka več kot leto prej. Več je bilo predvsem tujih gostov. Ti so skupaj ustvarili več kot tri četrtine prihodov.