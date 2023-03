Igor Bavčar v kratkem pričakuje še eno sodbo

Igor Bavčar, ki je bil včeraj med povabljenci pogovora ob izidu knjige Dimitrija Rupla na temo slovenske osamosvojitve in današnje zavesti o tem, na sedežu založbe Slovenska matica v Ljubljani, ima danes manj prijetne obveznosti. Na koprskem sodišču se utegne zaključiti kazenski postopek, v katerem je skupaj z domnevnim pomočnikom Miroslavom Golubićem obtožen oškodovanja Istrabenza.

Kot so povedali na koprskem okrožnem sodišču, v postopku obravnave obtožb proti Bavčarju in Golubiću obstaja možnost končnih besed. Na današnjem naroku je še napovedano pričanje predstavnice nekdanje Banke Celje, ki je bila vpeta v problematizirani terminski posel s preprodajo Intereuropinih delnic. Gre sicer za ponovitev sojenja zaradi preprodaje delnic koprskega logista, pri čemer sta bila obtoženca za to na prvi stopnji že obsojena – Bavčar na dve leti in pol, Golubić pa na leto in osem mesecev zaporne kazni - a je po pritožbi drugostopenjsko sodišče sodbo razveljavilo. Razlog je bil, da niso bile zaslišane vse predlagane priče in da sodišče pred odločitvijo ni imenovalo finančnega izvedenca.

Terminski posel ali prikrito financiranje?

Igor Bavčar, nekdanji predsednik uprave Istrabenza, je skupaj z Miroslavom Golubićem – ki je bil na čelu Maksime Holdinga (družbe iz Bavčarjevega lastniškega kroga) – obtožen zlorabe položaja in oškodovanja koprskega holdinga za 3,7 milijona evrov. Obenem naj bi Maksimi holding oba omogočila 3,1 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Po navedbah tožilstva, naj bi Istrabenz utrpel škodo, ko je konec leta 2007 vstopil v terminski posel z delnicami Intereurope, ki sta ga tisto leto poleti sklenila Banka Celje in Maksima Holding. Pri tem je Istrabenz prevzel breme izgube, ki bi jo sicer nosila Maksima Holding, s tem pa naj bi Bavčar reševal svoje premoženje v Maksimi Holding.

Obramba pa trdi, da je pri poslu šlo za del obsežnejšega dogovora, prek katerega je celjska banka kreditirala pretirano zadolženi Istrabenz. Pogodba naj se ne bi razlikovala od podobnih, ki so jih družbe sklepale v tistem času. V ozadju naj bi šlo za financiranje Istrabenza pri poskusu prevzema Petrola, ki se je pozneje sicer izjalovil. Bavčar je zagotovil, da Istrabenz zaradi tega posla pod črto sploh ni bil v izgubi, poleg tega pa, da podrobnosti same finančne operacije ni poznal, saj je povsem zaupal svojim službam. Golubić pa se brani s tem, da se je v času sklenitve posla z Bavčarjem že poslovno razšel in dejansko sploh ni več sodeloval pri teh transakcijah.

Za Bavčarja še ni konec kazenskih postopkov

Bavčar, ki je vodil Istrabenz med leti 2002 in 2009, je lani predčasno prenehal prestajati petletno zaporno kazen zaradi obsodbe pranja denarja v povezavi s preprodajo delnic Istrabenza, ki jih je imela v lasti Pivovarna Laško. Dobiček od prodaje – nekaj čez 25 milijonov evrov – so sostorilci po presoji sodišča z nadaljnjimi transakcijami razpršili in »oprali«. Bavčar je skupaj z nekdanjim predsednikom uprave Pivovarne Laško Boškom Šrotom, ki je prav tako pristal v zaporu, obveljal za enega največjih privatizacijskih tajkunov pri nas. Poleg prej omenjenega kazenskega postopka zaradi preprodaje Intereuropinih delnic ga čaka še sojenje zaradi domnevnih davčnih utaj, kjer naj bi sodeloval pri oškodovanju družbe Pom-Invest za 1,3 milijona evrov. Ta kazenski postopek pa poteka pred ljubljanskim okrožnim sodiščem.