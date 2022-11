Igra ničelne vsote: če zdravnika dobiš, ga nekomu vzameš

Vse več bolnikov na urgenci – poročali smo, da ljubljansko urgenco obišče celo več kot 500 bolnikov na dan – je tudi posledica dejstva, da je v Sloveniji brez družinskega zdravnika ali pediatra več kot 96 tisoč državljanov in skoraj 33 tisoč tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem pri nas. Ker nimajo zdravnika, obiskujejo dežurne ambulante ali katerega izmed urgentnih centrov, ki pa so namenjeni nujnim bolnikom.

Namesto k svojemu zdravniku na urgenco

Čeprav je težava številčno največja v Ljubljani, je v nekaterih manjših krajih prav tako velika ali – kot prikazuje naš zemljevid – še večja. Najtežje pridejo do zdravnika prebivalci na Kočevskem in v Mežiški dolini, kažejo podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Tam je brez družinskega zdravnika ali pediatra okoli 20 odstotkov prebivalcev. Kako rešujejo težavo na Kočevskem?

Zavarovanci brez osebnega po podatkih ZZZS. Infografika Delo

»Težave so se začele, ko je ena izmed zdravnic zaradi bolezni vrnila koncesijo in umrla. Drugi koncesionar je vrnil koncesijo zaradi upokojitve. Tretja zdravnica je odšla delat v sosednjo občino, četrta pa je izgorela in je že osem mesecev bolniško odsotna,« je pojasnil Gregor Košir, direktor Zdravstvenega doma Kočevje. Preostali družinski zdravniki ne morejo prevzeti vseh bolnikov, saj bi ravno tako izgoreli, pediatrov pa v kočevskem zdravstvenem domu že več kot dve leti sploh nimajo. Sedem pediatrov je angažiranih pogodbeno.

Koncesije in tujci

»Za bolnike brez zdravnika smo ustanovili akutno ambulanto, v njeno delo so se vključili vsi preostali zdravniki,« je povedal direktor, ki vodi ZD leto dni. Kočevje bo že kmalu splezalo na zeleno vejo. Naredili so vse, da bi dobili zdravnike in kmalu bo njihovo prizadevanje obrodilo sadove. Prišla bosta dva zdravnika iz Srbije in dva slovenska zdravnika na razpisani koncesiji.

»V iskanje zdravnikov se je po svojih najboljših močeh vključila občina in razpisala dve koncesiji. Dobilo ju je zasebno podjetje Medicointerna, ki dela čez cesto. V interesu nam je, da prebivalci niso brez zdravnikov. Pri tem ni pomembno, ali je nekdo koncesionar ali zaposlen v zdravstvenem domu,« je dejal direktor ZD in še, da je razpisana tudi koncesija za pediatra, a se ni prijavil nobeden, razmišljajo pa tudi o razpisu tretje koncesije za družinskega zdravnika, saj se bo eden od preostalih štirih zdravnikov kmalu upokojil.

Kako do tujega zdravnika

Čeprav so blizu meje s Hrvaško, hrvaških zdravnikov Slovenija že dolgo ne zanima več kot delovno okolje, težko pa je dobiti tudi zdravnike od drugod. »Skupaj z županom smo se odpravili v Srbijo. Dogovorili smo se s specialistoma urgentne medicine iz Novega Bečeja in iz Zrenjanina. Postopek je tak, da zdravstveni dom izkaže ministrstvu za zdravje interes za tujega zdravnika, zdravnik nato pošlje svojo dokumentacijo na ministrstvo za zdravje in na zbornico. Narediti mora izpit iz slovenskega jezika. Zbornica mu predpiše potrebno izobraževanje – našemu zdravniku iz Novega Bečeja je predpisala 11-mesečno kroženje pod mentorstvom na deloviščih urgentne medicine v Sloveniji. Zdravstveni dom ta čas daje zdravniku plačo, čeprav zdravnik ne dela pri njem. Kroženje se mu zdaj izteka, tako da bo začel kmalu delati pri nas. Drugi zdravnik je šele poslal dokumentacijo, zdaj ga čaka izpit iz slovenščine. Težko se je učiti slovensko v Srbiji. Bolje bi bilo, da bi tuje zdravnike najprej napotili pri nas na izobraževanje, saj bi se tako lažje naučili jezika. Imeli smo tudi pediatrinji iz Srbije, a sta jeseni naredili le pisni del izpita, ustnega pa ne. Občina bo tujim zdravnikom zagotovila tudi stanovanja za deficitarne poklice,« pove direktor.

Koncesije privabljajo

Ugotavlja, da so zdravniki bolj zainteresirani za koncesije kot za zaposlitev, toda »če želimo ohraniti javne zavode, ne moremo dati vseh programov na koncesije«. Meni, da je zdaj, ko je minister Danijel Bešič Loredan, tudi za zaposlene v zdravstvenih domovih bolje. Tisti, ki delajo veliko več, bodo tudi plačani bolje. Doslej je bilo za delovno uspešnost na voljo le do 20 odstotkov stimulacije, zdaj je do 2000 evrov bruto. Pozitivna se mu zdi tudi včerajšnja ministrova napoved na Brdu, da bo nujna medicinska pomoč (NMP), ki zagotavlja 24-urno dežurstvo za bolnike, ločena od zdravstvenih domov. V Kočevju svojih zdravnikov za zagotavljanje NMP nimajo, prihajajo po pogodbi od drugod. Poleti se je zgodilo, da so ostali brez zdravnika: bolnike so štiri noči vozili naravnost v Ribnico in v UKC Ljubljana.

Ker je v Kočevju bolje,

bo v Ribnici slabše

Dostopnost do zdravnika se bo v Kočevju izboljšala 5. decembra, ko bo začel delati nov zdravnik pri koncesionarju, v službo pa se bo vrnila tudi obolela zdravnica. Od kod prihaja novi zdravnik v Kočevje? »Iz zdravstvenega doma Ribnica. To je igra ničelne vsote. Na trgu ni zdravnikov,« pove sogovornik.

Težava pomanjkanja zdravnikov se bo torej preselila v bližnjo Ribnico. »Prva zdravnica je šla h koncesionarju v Kočevje že pred enim letom, drugi, ki jo je leto dni nadomeščal, bo odšel zdaj. Glede na število prebivalcev nam manjkajo že trije zdravniki,« je povedal Andrej Lampe, direktor Zdravstvenega doma Ribnica. Brez zdravnika bo ostalo tako še okoli 1500 pacientov. »Vabimo zdravnike, ki bi želeli zamenjati delovno okolje, mlade, ki so proti koncu specializacije, iščemo tudi v tujini. Če ne bo šlo drugače, bo občina razpisala koncesijo,« pove. Tudi on ugotavlja, da so težave povsod. Imajo šest zdravnikov in enega koncesionarja, potrebovali bi še tri. Težko je jemati zdravnike drugim zdravstvenim domovom. Države na Balkanu so izpraznjene, zdravnikov od tam ne zanima služba družinskega zdravnika v Sloveniji. Podelili so dve štipendiji, a to je rešitev, ki bo dala sadove šele čez deset let. Kaj torej narediti?

Ambulanta za neopredeljene

»Reševali bomo z ambulanto za neopredeljene paciente. To je možno, ker so obstoječi zdravniki pripravljeni pomagati. Zagotovo pa se bo zmanjšala dostopnost in tudi kakovost,« je povedal Andrej Lampe. Zakaj zdravniki odhajajo iz zdravstvenega doma? Po besedah direktorja zato, ker mora biti v zdravstvenem domu vse po pravilih javnega sektorja, pri koncesionarjih pa je drugače in lahko ponudijo zdravnikom višje plačilo, čeprav so enako kot zdravstveni dom plačani iz javne blagajne. Dokler ne bodo pogoji izenačeni, bodo odhajali, meni. In če bi vsi dobili koncesije? »Zdravstveni dom bi še naprej lahko obstajal, saj bi nudil koncesionarjem laboratorije in drugo infrastrukturo,« je dejal. Ali je to rešitev?

Nujno: več oblik dela

Rok Ravnikar, predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije in zdravnik v ZD Kamnik meni, da so ambulante za neopredeljene za prehodno fazo dobra rešitev. »Pri reševanju pomanjkanja zdravnikov je šlo doslej vedno za to, kako bi zdravnik v istem času pregledal več pacientov, kar tudi s strokovnega stališča ni sprejemljivo. Če bomo zdaj zdravnike dovolj motivirali, da bodo delali po nekaj ur več, bodo imeli za pacienta več časa,« je dejal.

Države na Balkanu so izpraznjene, Slovenija za družinske zdravnike ni zanimiva.

Srednje- in dolgoročno se lahko Slovenija razvija v dve smeri: ali zagotoviti več kadra za primarno zdravstvo ali pa razmisliti, kako racionalizirati delo obstoječih zdravnikov. Možnosti je več: razbremeniti zdravnike administrativnega dela, prenesti nekatera dela na diplomirane medicinske sestre, uvesti participacijo za paciente in tako zmanjšati število obiskov. Vidi rešitev v povečanem številu koncesij?

»Ja, povečati bi morali možnost različnih oblik dela na primarni ravni. Koncesije bi lahko ukinili. V tem primeru bi vsak, ki ima licenco družinskega zdravnika, lahko odprl družinsko ambulanto in sprejemal zavarovance, za kar bi sklenil pogodbo z zavarovalnico. A to je že reforma,« dodaja Rok Ravnikar.