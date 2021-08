Slovenija predvidoma v rdeči fazi že v petek

Do pomladi okužen bolj ali manj vsak necepljeni

Institut Jožef Stefan (IJS), ki pripravlja modele razvoja epidemije, je objavil novo napoved. Po njihovih izračunih bo Slovenija rdečo fazo na evropskem semaforju ukrepov dosegla predvidoma v petek.Temnordečo fazo napovedujejo za sredino septembra. Po napovedih bodo bolnišnice v drugi polovici septembra dnevno sprejele 60 covidnih bolnikov.Ob trenutnih trendih bomo v Sloveniji rdečo fazo evropskega semaforja dosegli v petek, napovedujejo na Institutu Jožef Stefan.»Če bomo tako nadaljevali, bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah,« opozarjajo. Za prehod v rdečo fazo po evropskem semaforju mora 14-dnevna pojavnost koronavirusa na 100.000 prebivalcev v neki državi znašati več kot 200. Danes v Sloveniji pojavnost znaša 178.Ob tem napovedujejo, da bo četrti val zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni.»Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni,« pozivajo na IJS. Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotki. Po podatkih vlade je trenutno z vsemi odmerki cepljenih 50 odstotkov starejših od 18 let.Rast epidemijez IJS v večji meri pripisuje bolj kužnemu delta sevu. Okužbe, ki k nam prihajajo iz tujine, po njegovih besedah ne pomagajo pri trenutni situaciji, a vseeno ne gre za zelo pomemben vir okužb. Trenutna situacija je po njegovih besedah posledica vedno večjih številk. »Gremo preko 400 pozitivnih testov na dan, vedno težje je slediti kontaktom, kar pomeni, da bo tudi epidemija hitreje napredovala,« napoveduje Cielj.Konkretnih napovedi za bolnišnice Cizelj še ni želel podati. Glede na njegove izračune bomo sicer do začetka septembra beležili 1000 okužb dnevno, do sredine pa že 2000. »Pri 2000 pozitivnih testih na dan računam, da bo šlo v bolnišnice 60 ljudi dnevno,« je za STA povedal Cizelj. Rast epidemije sicer nekoliko blaži veliko število prebolevnikov. Kljub temu pa do sredine oktobra oziroma novembra ne vidijo načina, ki bi upočasnil rast epidemije, je še dejal Cizelj.