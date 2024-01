Ima pravosodna ministrica še podporo svoje stranke?

Sogovorniki iz SD niso prepričani, da se bo njihova ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan obdržala na položaju. Slabe volje v stranki zaradi očitkov o domnevno spornih poslih na resorju, ki ga vodi, je veliko. Ministrica po naših informacijah ne namerava odstopiti, saj je prepričana, da so očitki neutemeljeni, medtem pa predsednica stranke Tanja Fajon pravi, da »bo ministrica morala pojasniti, če so se dogajale nepravilnosti«.

Švarc Pipanova se je sicer v torek sestala s predsednikom vlade Robertom Golobom, vendar naj bi bila večina njunega pogovora povezana s sodniškimi plačami. Ni pa mogoče verjeti, da se nista pogovarjala tudi o aferi, ki jo je doletela.

Sogovorniki iz SD ocenjujejo, da postopek nakupa stavbe na Litijski v Ljubljani morda res ni bil izpeljan optimalno, izbruh afere pa naj bi bil povezan z obračunavanjem v koaliciji oziroma naj bi to bil poskus preusmerjanja pozornosti od afer, ki se lepijo na Gibanje Svoboda in Goloba.

V največji opozicijski stranki pa so se odločili za vložitev interpelacije zoper ministrico. V SDS ji očitajo nedvomno objektivno odgovornost pri domnevnih nepravilnostih v zvezi z nakupom prostorov na Litijski cesti v Ljubljani. »Zaradi tega in še zaradi česa drugega bo ministrica morala prevzeti tudi politično odgovornost.« Interpelacijo bodo v podpis ponudili tudi NSi, v kateri se do tega, da bi prispevali podpise, niso jasno opredelili, čeprav hkrati poudarjajo, da koalicijski ministri ne morejo računati na podporo opozicijske stranke pri glasovanju o njihovi usodi.

»Če bi ta vlada in njeni ministri imeli vsaj minimum politične higiene, bi pri takšnih ugotovljenih nepravilnostih, ki, milo rečeno, smrdijo po dogovorjenih tovariških poslih, morali sami odstopiti s svojih funkcij,« je bil ob napovedi vložitve interpelacije kritičen poslanec SDS Dejan Kaloh. Dominika Švarc Pipan interpelacije za zdaj ne komentira. O tem, ali še uživa podporo svoje stranke oziroma poslanske skupine pa bodo po pričakovanjih razpravljali na današnjem sestanku poslanske skupine SD.