Indijski delavci imajo pogled na morje

Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, organizacije za varovanje delavskih pravic, ki je maja letos posredovala kazensko ovadbo oškodovanega nekdanjega zaposlenega v podjetjih družine Šuštar, je včeraj povedal, da je zadovoljen zaradi ovadbe policije v tej zadevi. Po besedah Dejana Grandiča, pomočnika vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper, je preiskava potrdila sum kršitev pri izplačilih in delovnem času za 24 zaposlenih v zadnjih dveh letih.

Koprski kriminalisti so, kot smo poročali včeraj, vložili kazensko ovadbo na koprsko okrožno državno tožilstvo proti dvema osebama in dvema podjetjema zaradi suma kršitev temeljnih pravic delavcev in ponareditve oziroma uničenja poslovnih listin. Neuradno naj bi šlo za Rozano in Tima Šuštarja.

Lukić zdaj pričakuje še sodni epilog, saj bo to po njegovem sporočilo vsem delodajalcem, da se ne splača izkoriščati delavcev. »Ne gre pa samo za enega delodajalca in samo za en primer. To, da Selea in Marinblu delata še naprej, je za nas grenka pilula,« je pristavil.

»Z ovadbo, ki naj bi bila vložena proti nama s sinom, še vedno nisem uradno seznanjena,« je povedala Rozana Šuštar, predstavnica podjetij Marinblu in Selea, ki zanika vse očitke. Kot je poudarila, je bila njena družina žrtev konstrukta, za katerim stoji konkurenca. »Proti vsem tistim nekdanjim zaposlenim, ki so nam namerno škodovali, bom vložila kazensko ovadbo,« je menila. Kot še vedno trdi, jim inšpekcija do zdaj ni dokazala ničesar zares obremenjujočega oziroma nečesa, kar bi bilo pravnomočno.

Ne gre samo za enega delodajalca in samo en primer, pravi Goran Lukić. FOTO: Nataša Čepar/Delo

»Največ, kar je bilo, je, da smo zaposlili delavce prek portugalskega podjetja, ki ni bilo posebej registrirano pri nas – čeprav je imelo dovoljenje znotraj schengenskega območja –, kar so pozneje uredili,« je zatrdila. »Vse nadure smo plačali, je pa res, da smo dobili nekaj pritožb zaradi neupoštevanja tistega časa, ko so zaposleni čakali na zagon proizvodnje – recimo, ko je šlo za okvaro stroja, ki se zgodi kar pogosto, ali še ni bilo dobave. A smo tudi to nazadnje poračunali, v dveh letih smo v ta namen izplačali več kot 70.000 evrov,« je zagotovila. Na vprašanje, ali drži, da pri njih spet delajo delavci iz Indije, je Rozana Šuštar odgovorila pritrdilno. Trenutno jih imajo sedem, čakajo pa še dva, saj so zanje zdaj uredili vsa dovoljenja. Dodala je, da so nastanjeni v stanovanju, velikem sto kvadratnih metrov, s pogledom na morje.