Industrijska voda z blatom odtekala v Savo

Velike količine blata je včeraj odteklo in zelo onesnažilo Savo. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Strah za ribji zarod

Prebivalci Kresnic so vsak dan izpostavljeni prašenju iz tovarne s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) agencije za okolje (Arso). FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Blato odtekalo z državne parcele

Z blatom onesnažene savske mrtvice, bogate z ribjim zarodom FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Zdaj je kriv delavec ...

Rečna struga v Litiji je bila vsa rjavo obarvana, a to ne od zemljine, ampak od industrijskega blata. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Zaradi nedavnega izliva ogromnih količin industrijske vode, pomešane z blatom iz usedalne lagune družbe Industrija apna Kresnice (Iak), naravnost v reko Savo so se na dogodek odzvali pristojne službe in tudi prebivalci ob reki – od Kresnic pa vse do Litije. Prav zadnji imajo dovolj neekološkega obnašanja kresniških apneničarjev, ki se jim tovrstni dogodki vrstijo kot po tekočem traku.Onesnaženje reke z rjavim blatom je bilo v sredo proti večeru mogoče opaziti vse do Trbovelj. Na družbenih omrežjih so se vrstila obsojanja z zahtevo, da pristojne inšpekcijske službe vzamejo pod drobnogled celotno dejavnost Iaka, predvsem pa njihove lagune, napolnjene z industrijskim blatom, ki so jih apneničarji v dolžini slabega kilometra pred leti skopali v neposredni bližini rečne struge.Ribiški čuvajje nad početjem apneničarjev, ki jim je kljub nizkemu vodostaju v reko steklo blato, zgrožen., direktor zavoda za ribištvo, je za Delo povedal, da so z izpuščanjem usedline iz zadrževalnikov Iaka seznanjeni že vrsto let. »Podanih je bilo več prijav na ribiško inšpekcijo in na inšpekcijo RS za okolje, vendar po naših podatkih niso rešili tega problema, ki se žal ponavlja,« je dejal Javornik.Po prepričanju strokovnih služb na zavodu za ribištvo industrijska usedlina lahko škodi ribji populaciji, saj prekrije ikre, ki se posledično zadušijo, v višjih koncentracijah pa lahko poškoduje škrge odraslim ribam. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) družba Iak ne sme odvajati odpadnih vod, so na naše poizvedovanje med drugim zapisali na agenciji za okolje (Arso)., direktor Iaka, je za obarvanje Save okrivil meteorno cev, ki naj bi bila speljana iz Kresnic v Savo, in to ravno na delu, kjer ima apnenica laguno z blatom. »Zakaj se je cev poškodovala, nam ni znano. Ali je cev, ki pelje pod našim zemljiščem, dotrajana ali pa se je nesreča zgodila zaradi našega dela,« je dejal Lipold. Dodajmo, da je jarek z blatom v dolžini slabega kilometra dolvodno od apnenice na parceli s številko 1073/1, katastrska občina Kresnice, ki ni v lasti Iaka, ampak Republike Slovenije.Na vprašanje Dela, ali so namerno izpustili industrijsko vodo, pomešano z blatom, v Savo, je Lipold odgovoril: »Ne, ne, naše lagune nimajo nobene zveze s tem, ampak je kriva meteorna cev. V poškodovano cev se je usipala zemlja in pomešana z vodo odtekla v Savo.« V litijski komunali so nam povedali, da vzdržujejo dve cevi za meteorno vodo, ki sta blizu mostu čez Savo v Kresnicah, in da po njihovem vedenju nobena ne poteka pod lagunami apnenice.Z okoljskega inšpektorata so sporočili, da je inšpektorica včeraj popoldne opravila »nenapovedan inšpekcijski nadzor« v družbi Iak ter da so bili navzoči tudi policisti. Ugotovili so, da je strojnik, ko je opravljal izkop na lokaciji, poškodoval cev meteorne vode bližnjega naselja Kresnice. Skozi poškodovano cev je v Savo odtekla z muljem onesnažena meteorna voda iz kompleksa tovarne.Takoj ko so ugotovili onesnaženje, so ustavili proizvodnjo na separaciji in preši za odpadno vodo. Zamašili so tudi cev meteorne vode, ki vodi v reko Savo. Vodstvu družbe je bilo izrečeno opozorilo na zapisnik, da morajo takoj začeti sanirati meteorno kanalizacijo in preprečiti nadaljnje iztekanje onesnažene vode v reko. Zavezancu je bilo naloženo, da vsak dan po e-pošti obvešča inšpekcijo za okolje.