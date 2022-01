Inšpektorji se kar spotikajo drug ob drugega

V nadaljevanju preberite tudi:

Nekatere inšpekcije so lani opravile dvakrat več nadzorov kot leta 2020. Ker so se inšpektorji skoraj povsem posvetili preverjanju spoštovanja epidemioloških ukrepov, so se jim že začeli kopičiti zaostanki in nerešene redne naloge. Medtem ko večja podjetja odnos inšpektorjev ocenjujejo kot korekten, je zlasti od manjših podjetnikov slišati zgodbe o spornih praksah, ko inšpektorji z zavajanjem podjetnika postavijo v položaj, ko prekrši ukrep in ga potem oglobijo.