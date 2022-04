Inštitut 8. marec mobilizira tudi volivce SDS

V nadaljevanju preberite:

Letošnje parlamentarne volitve zaznamuje aktivacija civilne družbe, ki je najdejavnejša od osamosvojitve naprej. Najbolj se je angažiral Inštitut 8. marec s kampanjo Gremo volit in zbiranjem podpisov za superzakon, s katerim bi razveljavili nekatere ukrepe sedanje vlade in paketov za blažitev posledic epidemije. Omeniti pa je treba tudi iniciativo Glas ljudstva, ki združuje več kot sto civilnodružbenih organizacij, ki v terenskih kampanjah po državi pozivajo državljane k udeležbi na volitvah.

»Avtoritarni oblasti je največji nasprotnik tisti, ki jih sooča s posledicami njihovih dejanj in politik. Zaradi tega se vlada in koalicijske stranke spravljajo na civilno družbo oziroma jo polarizirajo na pravo in nepravo civilno družbo,« razmerje med vladnimi strankami in od spodaj navzgor oživljeno civilno družbo strne politolog in avtor monografije Politična kampanja Alem Maksuti.