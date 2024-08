Inštitut išče otroke z imenom Fran, stare deset ali manj, za snemanje filma

Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU so oktobra leta 2014 na pobudo dr. Kozme Ahačiča zagnali jezikovni portal Fran. Z njim so število slovarjev in drugih orodij za redne uporabnike in uporabnice slovenskega jezika neprenehoma povečevali in se trudili njegovo delovanje še izboljšati.

»Menimo, da nam je vsaj deloma uspelo, saj skupno število iskanj na portalu od 14. oktobra 2014 do danes presega 400 milijonov,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob deseti obletnici Frana bodo posneli kratki film; ob tem bi radi našli čim več otrok s tem imenom, rojenih leta 2014 in pozneje. Kot so navedli, prijave zbirajo na e-naslovu fran10@zrc-sazu.si, in sicer do 31. avgusta 2024.

»Starši naj priimku in rojstni letnici svojega otroka dodajo še telefonsko številko, na katero jih bomo lahko poklicali, če ga bomo izbrali. Po želji lahko dodajo še kakšno zabavno podrobnost, zaradi katere je njihov otrok še posebej primeren za nastop v našem kratkem filmu – ker je njegova mama lektorica in je ime dobil prav po jezikovnem portalu, recimo.«

Kratki film s Frani bodo predvajali na slovesnosti ob desetletnici portala Fran 16. oktobra 2024 ob 11. uri v Atriju ZRC na Novem trgu 2 in ne bo namenjen komercialni rabi. Starši nastopajočih bodo pred tem podpisali posebno seznanitveno soglasje.