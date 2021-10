Interpelacije kot izraz nemoči v visečem parlamentu

V nadaljevanju preberite:

Interpelacija je parlamentarni instrument, ki ga opozicija pod vlado Janeza Janše pogosto uporabi. Včeraj so opozicijski poslanci LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezani vložili že drugo interpelacijo zoper notranjega ministra Aleša Hojsa, skupaj pa že osmo od nastopa tretje Janševe vlade. Ki pa verjetno ne bo zadnja, saj del opozicije že napoveduje interpelacijo zoper okoljskega ministra Andreja Vizjaka, če ne odstopi zaradi svoje zadnje afere. »Interpelacije v državnem zboru so za opozicijo kontraproduktivne,« meni nekdanji izkušeni poslanec Ivo Hvalica. Zaradi razmerja sil v državnem zboru so obsojene na neuspeh, kot vsebinski argument pa Hvalica navede retorično šibkost opozicije