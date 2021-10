Invalidi bodo ostali brez dodatka za pomoč in postrežbo

V nadaljevanju preberite:

Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je te dni v prvem branju v parlamentu, posega tudi v pravice invalidov. Več kot 33.000 invalidov, ki zdaj prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo iz pokojninske blagajne, bo – kot predvideva predlog zakona – ostalo brez njega; pravica se ukinja. Najbolj aktivni so na tem področju slepi in slabovidni, ki opozarjajo, da je pravica do tega dodatka zagotovljena z obveznim zavarovanjem in je ni mogoče vzeti. Pričakujejo, da se bo to spremenilo.