IPI: V Sloveniji poteka preslikava Orbánovega modela nadzora medijev

Mednarodni inštitut za tisk (IPI) je danes objavil poročilo o vlaganju madžarskega kapitala v tuje medije in posledicah za širjenje »neliberalnega« modela premiera Viktorja Orbána za nadzor nad mediji. Kot ugotavlja, se kažejo znaki, da v Sloveniji že poteka preslikava tega modela.

Ob bližajočih se aprilskih volitvah na Madžarskem in v Sloveniji postaja vse bolj pomembno vprašanje, kako madžarska vlada uporablja medije za širjenje svoje populistične propagande, ugotavlja IPI v poročilu, ki ga je pripravil v sodelovanju z regionalnimi medijskimi strokovnjaki in preiskovalnimi novinarji.

Madžarski medijski »megafon«

Potem ko si je doma podredila medije, je madžarska vlada s pomočjo podjetij, ki jih nadzorujejo politični zavezniki, v zadnjih letih začela graditi medijski imperij v Sloveniji in Makedoniji, ki naj deluje kot megafon za njene regionalne ideološke zaveznike, navaja poročilo.

Orbán in njegova stranka Fidesz sta od prevzema oblasti leta 2010 postala sinonim za izgradnjo »neliberalne demokracije« v Evropi. Osrednji del njune strategije je bil proces nadzora in obvladovanje medijev z uporabo instrumentov države za ustvarjanje mehurčka provladnih medijev.

Neodvisni mediji na Madžarskem so bili ukinjeni ali pa so jih prevzeli Fideszovi ljudje, Orbánova vlada pa skuša preostale kritične medije prisiliti na obrobje javne razprave, jim onemogoča dostop do informacij in ovira njihov gospodarski položaj, navaja IPI.

Meje ne ustavijo ambicij po nadzoru

Ta model prevzemanja in nadzora medijev so organizacije za svobodo medijev obširno dokumentirale, vključno z analizo njegove uporabe na Poljskem iz leta 2021, manj znano pa je, kako se ambicije Fidesza po medijskem vplivu in nadzoru ne ustavijo na njegovih mejah.

IPI tako v danes objavljenem poročilu ugotavlja, da je prišlo v zadnjih letih zlasti v Sloveniji in Severni Makedoniji do priliva madžarskih naložb v medije bodisi v madžarskih manjšinskih skupnostih v tujini bodisi v medijih, ki so povezani z ideološkimi političnimi zavezniki Orbánove stranke Fidesz.

Te naložbe in očitna instrumentalizacija teh medijev za promocijo širše politične agende Fidesza sprožajo resna vprašanja o prizadevanjih za nadaljnji izvoz Fideszovega modela »neliberalne demokracije« in nadzora medijev v sosednje države, pa tudi širše, poudarja IPI. V nekaterih primerih, tako kot v Sloveniji, se kažejo znaki, da je preslikava tega modela že v teku.

Od podpore do zatočišča

IPI v poročilu ugotavlja tri strateške modele vplivanja madžarskega kapitala v regiji in objavlja prispevke, ki preučujejo, kako, kje in za kakšen namen se madžarski denar vlaga v tuje medije.

Med drugim poročilo navaja, da so od leta 2017 madžarska podjetja, ki so blizu Fideszu, kupila številne medije v Sloveniji in Severni Makedoniji. Medtem ko politiki Fidesza vztrajajo, da so takšne naložbe zgolj komercialne, so bile velike naložbe v te medije porabljene za podporo SDS Janeza Janše v Sloveniji, v Severni Makedoniji pa stranki VMRO DPMNE nekdanjega premiera Nikole Gruevskega. Ta je, kot je znano, po obsodbi zaradi korupcije pobegnil na Madžarsko, ki mu je podelila politični azil.

Mediji v madžarskih manjšinskih skupnostih v Srbiji, Romuniji in na Slovaškem so vsi prejeli okrepljeno madžarsko finančno podporo, ki naj bi te medije približala Fideszu.