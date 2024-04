Iran je ravnal bolj premišljeno kot Izrael in ZDA

Delova komentatorjainsta v tokratnem pogovoru Od srede do srede za izhodišče vzela operacijo Prava obljuba, v kateri je Iran v soboto ponoči kot odgovor na izraelsko uničenje konzulata v Damasku 1. aprila nad Izrael poslal več kot tristo dronov in raket

»V tem trenutku čakamo, ali se bo Izrael odločil za povračilne ukrepe. Ali to zmanjšuje pozornost, ki jo namenjamo Gazi? In ali na drugi strani povečuje zahodnjaško solidarnost z Izraelom?« je uvodoma vprašal Žerdin.

»Kar je naredil Iran, je bolj premišljeno kot karkoli, kar počnejo Izrael ali ZDA,« je odvrnil Markeš. »Pokazal je veliko mero strateške preciznosti. Jasno je povedal, da je konec obdobja, ko se lahko Izrael obnaša kot razvajen otrok. Iran je odmeril dejanje in s tem povedal, da ustavlja akcijo. Hkrati so sporočili: če se zgodi še kaj podobnega, bo odziv hitrejši in brez vnaprejšnje najave.«

Komentatorja sta v nadaljevanju pogovora ugotavljala, da si Izrael prizadeva, da bi v konflikt čim globlje zvlekel ZDA in da Izrael ravna sila nespametno, saj se jim utegnejo prizadevanja za destabilizacijo regije maščevati.

Ali Žerdin in Janez Markeš FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Nato sta se posvetila slovenskemu notranjepolitičnemu dogajanju, ki so ga konec prejšnjega tedna zaznamovale predsedniške volitve v stranki SD. Novi predsednik je postal Matjaž Han, ki je v drugem krogu premagal Milana Brgleza.

»V trenutku, ko je bilo jasno, da je izredni kongres pred vrati, sva Hana omenjala kot zelo verjetnega predsednika, vendar je s kandidaturo taktiziral in jo potrdil šele dan pred kongresom,« je dejal Žerdin, Markeš pa pristavil, da je Han ubral bližnjico. »Vse je preskočil. Preostali kandidati so se predstavljali v lokalnih skupnostih, odgovarjali na novinarska vprašanja in se izpostavljali v medijih. Han se je vsemu temu izognil, nato pa bil čudežno izvoljen po principu delegatskega sistema.«