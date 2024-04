Kongres SD voli novo vodstvo

Začel se je kongres SD, kjer bodo odločali o nasledniku Tanje Fajon, podpredsednikih stranke ter med drugim tudi o novem glavnem tajniku.

151 podpisov je za vložitev kandidature za predsednika SD že zbral Matjaž Han

Najbolj nepredvidljivo bo odločanje o novem predsedniku - za to funkcijo kandidirajo vodja poslanske skupine SD Jani Prednik, župan Ajdovščine Tadej Beočanin in evropski poslanec Milan Brglez. Včeraj je v tekmo vstopil še gospodarski minister Matjaž Han. Glede na število kandidatov je pričakovati, da bodo o novem predsedniku, ki mora za izvolitev prepričati večino delegatov, odločili v drugem krogu glasovanja.

Za predsednika SD na današnjem kongresu kandidirajo Tadej Beočanin, Jani Prednik, Milan Brglez in Matjaž Han. FOTO: Matej Družnik

O delovanju stranke brez javnosti

Delegati - po dostopnih podatkih se kongresa udeležuje 392 delegatov - so uvodoma izglasovali, da se razprava o poročilu o delu v mandatu od 2022 do 2024, del katerega je tudi poročilo nadzornega odbora, opravi brez prisotnosti javnosti. Novinarji so morali tako zapustiti dvorano.

Predlog je podal delegat Gorazd Prah, in sicer zato, da se bodo lahko odkrito pogovorili tako o sodelovanju v vladi, kot o delovanju poslanske skupine in tudi o finančnem stanju stranke.

Kandidat za predsednika mora prepričati večino delegatov. FOTO: Matej Družnik

Poročali smo že, da čaka novo vodstvo zaradi zadolženosti in zapadlih neplačanih računov - teh naj bi bilo po neuradnih informacijah kar za 600.000 evrov, skupne finančane obveznosti stranke (posojila, zapadle in nezapadle obveznosti ter sodno prisojene in priznane obveznosti) pa znašajo 1,8 milijona evrov - ob poenotenju stranke in povrnitvi zaupanja vanjo tudi finančna sanacija.

Predsednica nadzornega odbora Eva Žunkovič je za Delo povedala, da poslovanja stranke v letu 2023 nadzorni odbor še ni obravnaval. Poročilo o aktualnem finančnem stanju je pripravila posebna skupina pod vodstvom začasnega glavnega tajnika Matevža Frangeža. Ta nam je pred dnevi povedal, da bo poročilo predal novemu vodstvu stranke. Ga pa je predstavil tudi delegatom kongresa za zaprtimi vrati.

Tanja Fajon se poslavlja z mesta predsednice SD. Foto Matej Družnik

Han zanika, da bo šel po Počivalškovi poti

Na družbenih omrežjih so se pojavili očitki, da Han kot predsednik SD pomeni veliko koalicijo z Janezom Janšo in SD. »Bo Han izvedel Počivalška,« je na primer zapisal eden od spletnih vplivnežev in s tem spomnil na odločitev nekdanje SMC pod vodstvom Zdravka Počivalška, da sodeluje v tretji Janševi vladi.

»To so neumnosti. Aktualna Golobova koalicija je edina mogoča. Po prihodnjih državnozborskih volitvah pa bo SD vodilna stranka na levem političnem polu,« je za Delo komentiral očitke Han.

»Aktualna Golobova koalicija je edina mogoča,« je Matjaž Han za Delo zavrnil namigovanja, da bi prestopil v tabor Janeza Janše. FOTO: Matej Družnik

Tanja Fajon se je v uvodnem govoru med drugim pozvala k takojšnjemu priznanju Palestine.»Zagotovo bo treba v vladi delati več za uresničitev naših programskih ciljev socialne demokracije. Ko me te dni sprašujejo, kakšen bi moral biti novi predsednik naše stranke, naj odgovorim, da mora biti srčen, iskren, pošten ter da mora delovati povezovalno. Srce mu seveda mora biti na levi,« je dejala. Ceni pa vse kandidate za predsednika.