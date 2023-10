Poslanci podprli razrešitev kmetijske ministrice Irene Šinko

Premier Robert Golob tudi ob obravnavi predloga razrešitve kmetijske ministrice Irene Šinko v državnem zboru ni podrobneje pojasnil, zakaj je ta izgubila njegovo zaupanje. Kljub temu so vse poslanske skupine napovedale podporo njeni razrešitvi. Nekaj ur pozneje jo je podprlo 49 od 62 prisotnih poslancev, eden je glasoval proti.

»Takšne odločitve nikoli niso lahke, ampak dolžan sem poskrbeti, da ministrska ekipa deluje usklajeno in skupaj sledi zastavljenim ciljem,« je v kratkem nagovoru poslancev dejal Golob. Ministrici se je zahvalil za vse, kar je naredila dobrega, in ji zaželel vso srečo.

Veliko bolj odločno je za govorniški pult prikorakala Irena Šinko. Znova je zavrnila očitke o neustreznem odzivu na obveščanje uprave za varno hrano o sadju s prepovedanim pesticidom. Uradni nadzor uprave nad vsemi nosilci živilske dejavnosti je učinkovit in se izvaja v skladno z evropsko in nacionalno zakonodajo, je zatrdila.

»Pri svojem delu sem strokovnost, zakonitost in poštenost vedno postavila na prvo mesto, v dobro resorja in državljanov,« je povedala, Šinkova, ki se vrača v službo na oddelek za okolje in prostor upravne enote Murska Sobota.

Želi si, da bi čim prej dobili kmetijskega ministra/ico s polnimi pooblastili. Po zadnji spremembi strateškega načrta, ki jo je pred kratkim potrdila evropska komisija, morajo biti še letos sprejete izvedbene uredbe za nemoteno izvajanje skupne kmetijske politike prihodnje leto. Nujno je treba izvesti tudi ukrepe za kmetije na območjih, ki so jih prizadele poplave.

Klakočer Zupančič se je vzdržala

Če se je do danes špekuliralo, da razrešitev Šinkove ni všeč vsem poslancem in poslankam Gibanja Svoboda, je to delno potrdil predsednik poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic z besedami, da je predsednik vlade »sporočil težko, osebno, politično odločitev«. A v poslanski skupini jo razumejo in podpirajo, je nadaljeval Sajovic. »Politika je kdaj kruta, nehvaležna, dejstvo pa je, da ministri morajo uživati zaupanje predsednika vlade,« je spomnil in dodal, da bo treba pohiteti z reformami v kmetijstvu.

Urška Klakočar Zupančič in Mojca Šetinc Pašek iz Gibanja Svoboda sta med razpravo pohvalili ministričino delo. Klakočar Zupančič je napovedala, da se bo glasovanja vzdržala, Šetinc Pašek pa je pojasnila, da bo rezrešitev podprla zaradi očitnega nezaupanja med ministrico in premierjem in ne zaradi njenega dela.

Prevečkrat je bila tiho

Vida Čadonič Špelič iz Nove Slovenije je Šinkovi očitala, da je bila večkrat tiho ob Golobovih prehitrih napovedih, čeprav je vedela, da niso mogoče ali pa so celo protiustavne. Tiho je bila ob napovedi o državnem odkupu vse slovenske pšenice po lanski suši, ob napovedi hitrega izplačila odškodnin kmetom zaradi suše, in ob ustanovitvi strateškega sveta za prehrano, čeprav v njem sprva ni bilo nobenega strokovnjaka s področja kmetijstva.

Irena Šinko je po besedah Čadonič Špeličeve kmete podpirala pri noveli zakona o zaščiti živali in zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici, ni pa zmogla poguma javno povedati, da zakonoma ne nasprotuje. »Vozila je slalom med političnimi željami svojega šefa in stroko, ki jo je glasno opozarjala na napake.« Strokovni kadri so jo zato začeli zapuščati in postajala je vse lažja tarča napadov nasprotnikov, predvsem iz kabineta predsednika vlade.

Septembra pa se ji je zgodila ključna napaka, ko je »nekritično« podprla »slabo vodstvo« uprave za varno hrano in v javnosti branila nepravilnosti pri njenem delu in obveščanju potrošnikov, je dejala Čadonič Špeličeva.

Tomaž Lisec iz poslanske skupine SDS je dejal, da Šinkova ne bo odšla zaradi lastnih napak, ampak zaradi poslušanja in kimanja predsedniku vlade. »Koalicija vas bo izločila zaradi nutrij, velikih zveri in zakona o zaščiti živali. Ko je vaše ministrstvo začela voditi spremljevalka predsednika vlade s prijateljicami, bi morali oditi.«

Soniboj Knežak iz poslanske skupine SD je dejal, da bo ministrica odšla, a težave bodo počakale na njenega naslednika.

Tatjana Greif iz Levice je obdobje ministrovanja Šinkove označila za nadaljevanje po starem. Ministrica se je proslavila kot borka za ohranjanje živinoreje, čeprav ta prispeva največ izpustov v kmetijstvu, na področju samooskrbe z mesom pa Slovenija dosega najvišje deleže.

Irena Šinko je bila 12. kmetijska ministrica od ustanovitve prve slovenske vlade maja 1990. Resor bo začasno prevzel minister za obrambo Marjan Šarec.