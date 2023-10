Italijani na meji s Slovenijo uvajajo notranji nadzor

Italija na meji s Slovenijo uvaja notranji nadzor. Kaj natanko to pomeni in kako se bo nadzor izvajal, še ni jasno. Po navedbah portala 24ur.com naj bi nadzor trajal najmanj dva meseca. Po neuradnih informacijah naj bi Slovenija uvedla nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko.

O uvedbi nadzora je slovenskega notranjega ministra Boštjana Poklukarja včeraj zvečer po telefonu obvestil italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. Z ministrstva za notranje zadeve so danes sporočili, da se je Italija »zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu odločila uvesti nadzor na naši skupni meji«.

»Razmere so se namreč od njunega zadnjega srečanja aprila v Rimu močno spremenile,« so še zapisali v sporočilu za javnost. Kot je še povedal italijanski minister Piantedosi, je bistvo tega začasnega ukrepa preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala.

Ministra Slovenije in Italije sta se strinjala, da je lahko zahodnobalkanska pot, ki jo tesno spremljajo tako slovenske kot italijanske varnostne službe, privlačen koridor za potencialno radikalizacijo. »Minister Boštjan Poklukar je pri tem poudaril nujnost začasnosti in sorazmernosti tega ukrepa. Italijanskega kolega Piantedosija je pozval, da morajo biti ukrepi sorazmerni in prijazni našim državljanom, da ne prekinemo kulturnih, prijateljskih in družinskih vezi ljudi, ki živijo ob meji,« so še dodali na notranjem ministrstvu.

Ministra sta se dogovorila, da se v kratkem slišita tudi generalna direktorja policij in se dogovorita, kako in kje se bo ukrep izvajal. Slovenska policija razmere intenzivno spremlja in za zagotavljanje varnosti vseh prebivalcev Slovenije ustrezno prilagaja ukrepe.

Avstrija uvedla nadzor tudi na meji s Češko

Avstrija je z današnjim dnem uvedla nadzor na meji s Češko. Za to se je odločila po tem, ko je Nemčija zaradi ilegalnih migracij uvedla nadzor na mejah s Češko, Poljsko in Švico. Kot je v torek sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju, želijo preprečiti premik poti tihotapcev ljudi na avstrijsko-češko mejo, poroča STA. Ministrstvo se bo glede nadzora meje usklajevalo s pristojnimi češkimi oblastmi. Nadzor bodo izvajali predvsem na šestih mejnih prehodih.

»Mednarodno sodelovanje je ključno pri odločnem ukrepanju proti nezakonitim migracijam, tihotapski mafiji in terorističnim grožnjam,« je poudaril notranji minister Gerhard Karner. Avstrija v boju proti nezakonitim migracijam že več let nadzoruje svoje meje z Madžarsko in Slovenijo, od začetka meseca pa še meje s Slovaško. Ta teden je Evropsko komisijo sicer obvestila o novem podaljšanju nadzora na meji s Slovenijo in Madžarsko za še šest mesecev.