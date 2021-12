Pred napovedano 16-urno razpravo o delu in odgovornosti okoljskega ministra Andreja Vizjaka je ta napovedal, da iz koalicijskega avtobusa ne bo skočil, le zato da bi šel lažje v breg. To je navsezadnje od njega pričakoval tudi prvak koalicijske NSi Matej Tonin, ki je navedel, da je minister izgubil njihovo podporo, in pričakuje njegov odstop. »Na takšne stvari težko pristajam. Interpelacija je zelo resna stvar in jo jemljem tudi zelo osebno. Menim, da ima ministrstvo za okolje kaj pokazati v tem mandatu,« je navedel minister in nanizal dosežke svoje ekipe. Pričakuje tudi, da jih bodo do konca mandata še kar nekaj.

Po njegovem bo interpelacija tudi priložnost, da pojasni, kaj se je pred štirinajstimi leti dogajalo v Termah Čatež in kako je deloval poslovnež Bojan Petan škodljivo, predvsem s pomočjo nekaterih akterjev države, med drugim vodstva takratne NLB in Agencije za trg vrednostnih papirjev. »Neverjetno je, kako se temu človeku nič ne zgodi, jaz pa se moram pred vami mediji in politiko – torej ne pred sodiščem – zagovarjati za to svoje početje štirinajst let nazaj, da ne pride do škodljivega prevzema,« je še navedel in nato s prstom še večkrat pokazal na Petana. Prepričan je, da prav on oziroma njegova ekipa stoji za snemanjem pogovora, kar po njegovih besedah preiskujejo tudi kriminalisti.

Zavrača tudi očitke predlagateljev interpelacije, da ne deluje v dobro okolja ter da izključuje javnost. Kot smešen pa je zavrnil očitek, da mu pripisujejo ravnanje pri sprejemanju sprememb zakona o vodah, saj da gre za ravnanje druge veje oblasti. »Zakon se je bistveno spreminjal v parlamentu,« je zatrdil.

Na vprašanje, kako gleda na to, da mu je njegova stranka v bran stopila šele dan pred interpelacijo, v SMC in NSi pa še to ne, je navedel, da je to vprašanje zanje. Meni pa, da ima vse odgovore, tudi na vprašanja, ki se bodo pojavila danes.