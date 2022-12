Iz LMŠ v Gibanje Svoboda in na ministrstvo za zdravje

Kot smo poročali v članku Hitre kadrovske rotacije na ministrstvu za zdravje, je ministrstvo zapustila Mojca Dobnik, v. d. generalnega direktorja direktorata za zdravstveno varstvo. Danes je vlada na dopisni seji na njen položaj imenovala Natašo Nataša Vidnar. FOTO: LMŠ . Iz vlade so sporočili, da Vidnarjeva izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje nalog vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno nego, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 5. junija 2023.

Nataša Vidnar od 16. oktobra letos dela v kabinetu ministrstva za zdravje in je vodja Centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor ter predavateljica zdravstvene nege na mariborski fakulteti Alma mater Europaea. Na lokalnih volitvah se je na listi Gibanja Svoboda potegovala za članico občinskega sveta, pred tem je bila v Listi Marjana Šarca (LMŠ).

»Na moji karierni poti je napočil čas, ko sem se odločila, da se podam na novo pot – v politiko,« je dejala leta 2018. Kot enega od razlogov za tako odločitev je izpostavila željo po izboljšanju položaja zdravstvene nege. Po izobrazbi je namreč diplomirana medicinska sestra in univerzitetna diplomirana organizatorka.

Neuradno je slišati, da stroka ni podprla njenega imenovanja, a tega nihče iz njihovih vrst še ni javno potrdil.