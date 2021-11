Iz medenega raja k dubajskemu šejku

Dubajskega šejka Mohameda bin ­Rašida al Maktuma navdušujejo izdelki družine Perger iz Slovenj Gradca.­ Že deveta generacija ohranja tradicijo­ in skrivnosti družinskih receptov ter postopkov izdelave medičarskih, lectarskih in svečarskih izdelkov. Šejk jih redno kupuje za poslovna darila in osebno rabo. Glas o Pergerjevih izdelkih se širi kot požar ne le po Združenih arabskih emiratih, temveč tudi po drugih zalivskih državah.

Posla v Dubaju ne bi bilo, če ne bi mlajši člani družine Perger pred sedmimi leti preglasovali starejše, izkušenejše člane o tem, ali naj se odločijo za zelo drago predstavitev na sejmu v Dubaju ali ne. »Rezultat glasovanja je bil tri proti dve,« je povedal Lucian Perger. Sejem je trajal štiri dni. Tri dni sta z očetom Hrabroslavom na njem samevala.Četrti, zadnji dan, ko se je očetovo godrnjanje stopnjevalo, pa se je mimo stojnice, ki sta jo že pospravljala, sprehodil šejk s spremstvom. Zaradi vonja po medenem parfumu iz Pergerjevih sveč je šejk zaustavil korak in Lucian ni okleval: »Vaše visočanstvo, to je energetska sveča, ki jo je ročno izdelala naša družina. Narejena je iz stoodstot­nega naravnega čebeljega voska in vsebuje medeni parfum, ki je družinska inovacija in edinstven na svetu.«

Dubajski šejk Mohammed se je pri Pergerjevi stojnici ustavil zaradi medenega parfuma v njihovih svečah. FOTO: Muhammad Hamed/Reuters

Tri ure po šejkovem mimohodu sta od njegovih nakupovalcev, ki po svetu za šejka in njegovo družino iščejo edinstvene izdelke, za katerimi stojijo zanimive zgodbe, prejela prvo naročilo za 23 sveč. Od takrat s šejkom redno poslujejo, svoje izdelke iz bio programa pa pošiljajo tudi izbranemu trgovcu v Abu Dabi in Dubaj. Izdelke prodajajo pod svojo blagovno znamko in skrbno izbirajo, kje bodo naprodaj. Eno od prodajnih lokacij v slovitem nebotičniku Burdž ­Kalifa so, denimo, zavrnili.

Zaradi vonja po medenem parfumu iz Pergerjevih sveč je zaustavil korak tudi dubajski šejk al Maktum. FOTO: Tomo Jeseničnik

Pergerjevi so v zadnjih letih dodobra spoznali želje in potrebe arabskega trga. »Obožujejo sladko in med,« je povedal Lucian, ki je bil z očetom in bratom Boštjanom nedavno v slovenskem paviljonu na Expu. Oče Hrabroslav je navduševal z atraktivnim točenjem medice iz več kot sto let starega bakrenega vrča v lasti družine, Boštjan pa s tradicionalnim okraševanjem lecta.

Sekanje medenjakov po srednjeveških manirah

Veliko pozornosti je vzbudila tudi skulptura iz lectovega testa, ki simbolizira mir, prijateljstvo in trdnost med vsemi sedemindvajsetimi članicami Evropske unije. Krasila je avlo evropskega parlamenta. Za njeno izdelavo so potrebovali kar pol leta. Podpredsednik evropske komisije Margaritis Shinas je avtorjem skulpture v Dubaju dejal, da tako izvirnega darila še ni prejel.

Podpredsednik evropske komisije Margaritis Shinas ob slovenskem darilu iz lecta. FOTO: Patrik Vašl

Lucian Perger je vesel, da je družini uspel preboj na zahteven arabski trg, a se mu zdi večji poslovni uspeh dejstvo, da veliko medenjakov prodajo v Nemčijo, celo v Nürnberg, ki slovi po medenjakih.

Sogovornik bo kmalu znova odletel v Dubaj. Tokrat kot član delegacije iz Koroške, ki se bo na Expu od 5. do 12. decembra predstavljala kot turistična in gospodarska destinacija z investicijskimi potenciali. Pozornost obiskovalcev bodo vzbujali s prikazom srednjeveškega običaja sekanja medenjakov, za kar bodo izdelali posebno repliko srednjeveškega medenjaka.