Izboljšanje protokolov, starši pa naj kdaj pogledajo v torbo

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda sta se na današnjem sestanku pogovarjala o izboljšanju protokolov komunikacije in ukrepanja, da ne bi po vsaki grožnji pred šole postavljali varnostnikov. Poklukar je napovedal, da bo izboljšava protokolov nekaj časa trajala, že v četrtek se bosta na to temo sestali državni sekretarki obeh ministrstev.

Sestanek je bil organiziran po tem, ko je prejšnji teden policija obveščala šole glede spletne objave z grožnjo napada. Komunikacija je sprožila več kritik. Nekatere šole sploh niso bile obveščene o grožnji oziroma so o grožnji prej izvedele od drugod. Vsak se je odločal po svoje, ponekod je zavladala skoraj panika in so bili razredi na dan, ko je bil napad napovedan, na pol prazni.

Poklukar je priznal, da je bilo komuniciranje pomanjkljivo, kar je ocenil tudi že v državnem zboru. Spomnil je, da je v četrtek odredil izreden nadzor nad zakonitostjo in strokovnostjo dela policije v tem primeru. Nadzor še ni zaključen. Povzel je sklepe današnjega sestanka s Feldo, da bodo namreč izboljšali protokol obveščanja in komuniciranja, protokol ukrepanja in da bodo še okrepili preventivne dejavnosti.

Pri spremembah protokola ukrepanja je Poklukar napovedal semafor. Zelena barva bo pomenila, da je bila grožnja zaznana, a da ni večje verjetnosti ali gotovosti za napad. Ob rumeni barvi je grožnja že večja in bo treba obvestiti širšo skupnost, tudi starše otrok. Ob rdečem alarmu pa bodo obvestili ministrstvo, šole v vseh regijah, nujno bo ukrepanje po protokolu, je še dejal Poklukar.

Minister Poklukar je še dejal, da imajo že zdaj veliko preventivnih dejavnosti, a da bo to treba še okrepiti in k temu pristopiti še bolj aktivno: »Zagotoviti moramo vse, da se ne bodo take stvari ponavljale in da ne bomo pri vsaki grožnji pred vrata šol postavljali varnostnikov, vznemirjali starše in motili vzgojno-izobraževalnega procesa.«

Poklukar je dejal, da slovenska policija posebej skrbi za varnost vrtcev in šol, zlasti se z varnostjo v vzgojno-izobraževalnem prostoru ukvarjajo po pokolih v Beogradu, Pragi in na Finskem. Dodal je, da v prostorih šol resnično velja ničelna toleranca do nasilja: »Policija zagotavlja, da je šola še vedno varno okolje.«

Pozval je, da se moramo na vse te grožnje, zlasti številne grožnje informacijski varnosti in množico lažnih novic, odzvati skupaj in skupaj kot družba ukrepati. »Pozivam tudi slovenske starše, da se z otroki o varnosti čim več pogovarjajo, da jim kdaj pa kdaj tudi pogledajo v šolsko torbo. V zadnjih dneh smo bili priča, da je otrok prinesel orožje v šolo. To ni najboljša popotnica v šolski prostor. Starši smo v prvi vrsti odgovorni za svoje otroke,« je še dejal Poklukar.

Da smo za varno šolsko okolje odgovorni vsi, je spomnil tudi minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda: »Šolski prostor je obsežen. Tu se dnevno srečuje 380.000 učencev, dijakov, mladostnikov in skoraj dvakrat toliko staršev. To je velik del slovenske populacije. Vsi moramo delovati, da preprečimo take dogodke. Pomembna je kultura sobivanja, delovanja.«

En varnostnik ne prinese varnosti

V šolah poudarjajo, da že zdaj zelo veliko same naredijo za varno šolsko okolje. Predsednica združenja ravnateljev in ravnateljica OŠ Danile Kumar Mojca Mihelič je ena izmed treh ravnateljev ljubljanskih šol, ki so prejšnji teden zavrnili ponudbo ljubljanske občine, da bi imeli pred šolo varnostnika. »En varnostnik pred šolo ne more zagotoviti varnosti v šoli. Lahko pa s preventivnim ravnanjem, opazovanjem drug drugega marsikatero nevarnost preprečijo sošolci in učitelji,« je dejala Miheličeva. Bila je zelo kritična do komuniciranja policije prejšnji teden, zato pričakuje v prihodnje drugačno ravnanje: »Želim si, da kadar policija presodi, da gre za resno grožnjo, da to takoj komunicira z našim ministrstvom, ki opozori šole, da smo še dodatno pozorne na dogajanje in vse, ki prihajajo v šolski prostor.« Miheličeva je opozorila, da v šolah z različnimi dejavnostmi že ves čas skrbijo, da je šolski prostor varen.

Veliko šol je od epidemije v celoti zaklenjenih, med njimi tudi OŠ Mengeš, razlaga ravnatelj Sašo Božič: »Kdor želi priti, se mora najaviti. Starši na otroke počakajo pred šolo. Nimamo ne varnostnika ne informatorja, vrata odpiramo z domofonom. Dodatnih ukrepov pred prejšnjo sredo tako nismo sprejemali. Zakaj pa bi jih? V sredo bi jih imeli, v četrtek pa kaj? Imamo ogromno dejavnosti za varnost otrok in njihovo duševno zdravje. Tega se ne da rešiti iz danes na jutri. Zato tudi ne vidim smisla, da bi šli v ekstreme z varnostniki na vratih in pregledovanjem torb. Ob tem se otroci zagotovo ne bi počutili varno.« Božič se povsem strinja z Miheličevo, da komunikacija s policijo ni bila dobra: »Bilo je zelo različno med šolami. Jaz sem za grožnjo izvedel od kolega ravnatelja, z rajonskim policistom sva se slišala precej kasneje. Posameznik je sporočal posamezniku.«