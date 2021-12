Denar za osrednjo gorenjsko bolnišnico zagotovljen, lokacija še nedorečena

V okviru vladne turneje po gorenjskih občinah je danes v Radovljici potekal sestanek premiera Janeza Janše in zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja z župani občin Kranj Matjažem Rakovcem, Radovljica Cirilom Globočnikom in Jesenice Blažem Račičem, ob teh tudi z direktorjem Splošne bolnišnice Jesenice Markom Toplakom.

Pričakovati je bilo, da bo govora o možnostih lokacije nove regionalne bolnišnice, za katero si prizadevajo v vseh omenjenih občinah. Kot je po koncu sestanka poročal Radio Slovenija, ostaja lokacija bolnišnice neznana tudi po srečanju, zagotovljena pa so sredstva zanjo. Projekt, ocenjen na več kot 300 milijonov evrov, bo finansiran z evropskim denarjem, zato je čas pomemben. Stališče vlade je, da pri tem vprašanju ne bo arbiter. Kje bo bolnišnica, se bodo morali dogovoriti župani omenjenih občin.

Kot poroča STA, so se dogovorili, da bodo lokacijo nove bolnišnice izbrali s pomočjo primerjalne analize vseh treh predlaganih variant. Na srečanju je vsak od županov predstavil svoj pogled na situacijo in svoj predlog rešitve oziroma umestitve nove bolnišnice. Že v četrtek so župani na seji sveta gorenjske regije sklenili tudi, da naročijo Regionalni razvojni agenciji Gorenjske - BSC Kranj pripravo primerjalne analize prednosti in slabosti predlaganih rešitev oziroma lokacij.

Potreba po novi regionalni bolnišnici je sicer aktualna že dolgo. Želijo si jo tako v Kranju in Radovljici kot na Jesenicah, kjer želijo ostati osrednje zdravstveno središče Gorenjske. Na Jesenicah deluje aktualna splošna bolnišnica, sicer pa zdravstveno varstvo v regiji trenutno izvajajo razdrobljeno še na treh lokacijah.

Rezutate analize pričakujejo januarja

Pričakujejo, da bo analiza pripravljena že v januarju, na njeni podlagi pa bodo župani in vlada iskali nadaljnji dogovor glede umestitve bolnišnice v prostor, torej na Jesenice, v Radovljico ali Kranj. »Dejansko je sedaj na nas, da se, ko dobimo analizo, dogovorimo, kjer bi bila najboljša lokacija za bolnišnico,« je povedal Rakovec.

»Moramo se usesti in toliko časa iskati rešitev, da bo ta sprejemljiva za vse,« je poudaril Blaž Račič, ki se zavzema za to, da splošna bolnišnica ostane na Jesenicah, se pa zaveda tudi tamkajšnjih prostorskih danosti. »Naša želja mora biti, da zagotovimo čim boljšo zdravstveno oskrbo za prebivalce Gorenjske,« je povedal.

Poudaril je, da je za Jesenice lokacija pomembna, saj so mesto z dolgo bolnišnično tradicijo, ki jo želijo ohranjati še naprej. »Seveda pa moramo upoštevati tudi sodobne trende in verjamem, tudi glede na to, kar smo se danes pogovarjali, da Jesenice nikakor ne bodo naredile koraka nazaj, ampak bo končna odločitev takšna, da bomo lahko naredili korak naprej,« je dejal.

»Tako minister kot premier sta poudarila, da absolutno spoštujeta programe, ki so na Jesenicah in da za obstoječo bolnišnico nova bolnišnica ne bo predstavljala nobenega minusa,« je dodal Globočnik. Računa, da bo analizi sledil naslednji sklop pogovorov, kako čim prej priti do odločitve in nove bolnišnice.

»Treba je pogledati široko in verjamem, da za to rabimo nekaj diskusije. Tu ni odločilna samo medicinska stroka, je pa pomembna. Pomembni so tudi ostali vidiki in verjamem, da nam bodo župani pri iskanju najboljše rešitve pomagali. Vsaj današnja razprava je bila izredno konstruktivna, prodorna in jaz sem, glede na danes slišano, velik optimist,« je ocenil Poklukar.

FOTO: Blaž Račič/Delo

Poklukar tudi o usklajevanju zdravniških plač

Poklukar se je v času upada števila dnevno okuženih s koronavirusom državljanom zahvalil za spoštovanje ukrepov, ob tem je napovedal tudi sestanek z zdravniškim sindikatom glede usklajevanja njihovih plač. »Stroka je jasna in si ne želi ponovnega scenarija, ko je bilo vsakodnevno treba preverjati zmogljivost posteljnih in kadrovskih kapacitet v covidnih bolnišnicah,« je poudaril.

Izpostavil je, da je bilo v času četrtega vala epidemije covida-19 znotraj bolnišnic na covidne oddelke prerazporejenih 2200 zdravstvenih delavcev, še 100 jih je na pomoč priskočilo s primarne ravni zdravstva, torej iz zdravstvenih domov. Za pomoč v covidnih bolnišnicah se je zahvalil tudi vojski, Rdečemu križu in Civilni zaščiti.

Komentiral je tudi zahteve zdravnikov po usklajevanju njihovih plač. Po njegovih besedah z zdravniškim sindikatom usklajujejo termin sestanka, ki bo predvidoma potekal v prihodnjih dneh. »Zavedamo se, da se je razmerje med njihovo začetno in povprečno plačo v zadnjih letih porušilo in verjetno je treba na tem področju tudi kaj narediti,« je dejal in dodal, da vsi skupaj ugotavljajo, da bodo za ponovno uravnovešenje plačnega sistema v zdravstvu »enkrat potrebne tudi širše sistemske spremembe«.