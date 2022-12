Poslanci in poslanke se bodo z odstopom seznanili v sredo

Po tem, ko v javnosti še vedno odmeva odstop notranje ministrice Tatjane Bobnar, je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič podala izjavo za medije glede nadaljnjih postopkov v zvezi z odstopom Bobnarjeve.

»Danes smo v DZ dobili premierovo obvestilo, da Bobnarjeva odstopa. Poslanke in poslanci se bodo s tem seznanili na redni seji DZ v sredo. Imenovanje izvolitve novega ministra je v pristojnosti predsednika vlade. Rekonstrukcija vlade bo lahko potekala, ko bo začel veljati nov zakon o vladi. Začasno bo ministrstvo prevzela Sanja Ajanović Hojnik, in sicer največ za tri mesece, torej do izvolitve novega ministra oz. ministrice.«

Predsednica DZ izstopa Marte Kos iz stranke ni želela komentirati. »Gre za osebno odločitev Marte Kos, zato je v stranki dodatno ne bomo komentirali. Članstvo v stranki je prostovoljno in veseli nas, da se Gibanju Svoboda zaradi naših dosedanjih dosežkov, izpolnjevanja predvolilnih obljub in zavezanosti našim vrednotam vsak dan pridružujejo novi člani,« so zapisali iz stranke.

Predsednik vlade Robert Golob je danes v DZ posredoval odstopno izjavo ministrice za notranje zadeve, ki je o odstopu premierja obvestila v petek. DZ se bo z njenim odstopom predvidoma seznanil v sredo. Golob ob tem DZ obvestil, da bo notranje ministrstvo začasno vodila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.