Izjava Roberta Goloba po koncu seje sveta Gibanja Svoboda

Najverjetnejši mandatar Robert Golob je včeraj javnosti predstavil večino imen kandidatk in kandidatov za ministre. Pet imen ostaja neznanka, uskladili naj bi jih v prihodnjih dneh. Kar se tiče kvote Gibanja Svobode, to velja za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Golob bo predvidoma ob 18. uri, po seji sveta svoje stranke, podal izjavo za javnost. Napovedano je bilo, da bo svet razpravljal o predlogu koalicijske pogodbe, izjavo boste lahko spremljali na delo.si.