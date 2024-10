Izključeni člani: Upokojenci Ruparju služijo za bankomat

V svojem značilnem slogu komuniciranja je Pavel Rupar pred dnevi na svojem facebook profilu sporočil, da so iz vrst stranke Glas upokojencev in društva Inštitut 1. oktober »odstranili tri osebke, ki so se za denar dobesedno prodali Svobodi in Robertu Golobu in po starem udbaškem sistemu delajo že videno«.

Predsednik stranke Glas upokojencev je sporočil, da so zaradi tega iz stranke odstranili dosedanjega podpredsednika Igorja Černogo, člana nadzornega odbora Suada Arifo Muslimovića in podpredsednika odbora Radovljica Janeza Walanda. Ko smo govorili z njimi, so povedali, da jih je iz stranke in društva izključil kar Rupar osebno, organi stranki so se sestali šele po izvršenem dejanju.

Rupar svoje zdaj že bivše sodelavce obtožuje »izrazito prikritega in podlega sovražnega delovanja v korist tistih, ki nas želijo uničiti in ukiniti«, sporočil je, da je proti vsem trem podal kazenske ovadbe zaradi zlorabe položaja, nepooblaščenega prisluškovanja, kraje in ponarejanja dokumentov ter širjenja sovražnega govora in neresnic.

A kazenske ovadbe od izključenih iz stranke in društva so doletele tudi Ruparja. Janez Waland jo je vložil v nedeljo na policiji v Kranju. Rupar je Walanda obtožil nepooblaščenega prisluškovanja prek Telekoma, kjer je zaposlen. V zgodbo se je zdaj vmešal tudi Telekom, ki od Ruparja zahteva pojasnilo in umik trditve o prisluškovanju. Kot ponarejeno pa Waland označuje SMS-sporočilo z grozilno vsebino, ki ga je Rupar objavil na socialnih omrežjih.

Kazensko ovadbo proti Ruparju pa bo v teh dneh vložil tudi bivši podpredsednik stranke Igor Černoga. Rupar ga je pred slabim mesecem dni odstavil sam, mimo organov stranke, preko SMS-sporočila. Kot podpredsednik je menda Ruparju postavljal preveč vprašanj, ki so bila predvsem povezana z denarnimi donacijami društvu.

Kritiki v stranki so Ruparju očitali, da je 20. januarja po ustanovnem kongresu stranke v svoj avtomobil odnesel škatlo z donacijami, v kateri je bilo po njihovi oveni vsaj 5000 evrov denarja za stranko, kasneje pa je menda članom stranke dejal, da je bilo zbranega le okoli 1800 evrov denarja. Na ustanovnem kongresu se je zbralo okoli 450 ljudi, večina jih je dala donacije v gotovini, mnogi tudi bankovce po 50 in 100 evrov, zagotavljajo očividci.

Kritiki pravijo, da je Rupar posloval predvsem prek društva, kjer donacije pogosto zbira v gotovini. Ena takšnih naj bi bila donacija očeta evropske poslanke Zale Tomašič, ki naj bi Ruparju obljubil finančna sredstva v zameno za podporo na evropskih volitvah. Izključeni člani ocenjujejo, da upokojenci, ki denarne donacije nosijo tudi na upokojenske shode, Ruparju služijo kot bankomat in za vzdrževanje precej razkošnega življenjskega sloga.