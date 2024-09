Logarjevi še niso pripravljeni na odločilni korak

V nadaljevnaju preberite:

Na današnji klavzuri zunajparlamentarne stranke SLS se pričakuje konsolidacija stranke in odboj naskoka Petra Gregorčiča na vrh stranke. V ponedeljek bodo o svoji politični prihodnosti, brez napovedanih konkretnih odločitev, razpravljali v Platformi sodelovanja Anžeta Logarja. NSi, ki je po ocenah iz lastnih vrst bolj pod udarom stranke SDS kot levosredinske konkurentke, bo po oktobrskem kongresu še naprej vodil Matej Tonin.

»Na desnem polu političnega prostora so arhitektura in razmerja med akterji v njej relativno jasni in nemogoče je pričakovati večje spremembe,« opozarja politolog in politični analitik dr. Marinko Banjac iz FDV. SDS po njegovem mnenju ostaja stranka brez konkurence na polu tako glede stabilne volilne baze kot tudi glede razvejenosti njenih struktur in kapitala v ozadju. »V resnici so na desnici vse ostalo nepomembni akterji oziroma so pomembni le toliko, kolikor jih lahko strateško namešča in razvršča prav Janša.«