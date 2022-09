Smrt naj bi sporočili svojcem živega

Z ministrstva za zdravje poročajo, da so bili zgodaj zjutraj obveščeno o izrednem dogodku v SB Celje, ki jo vodi Aleksander Svetelšek. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in v. d. direktor Urada RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleš Šabeder se bosta dopoldne sestala z vodstvom bolnišnice in zahtevala pojasnila.

»Za zdaj lahko potrdim, da je v naši bolnišnici prišlo do izrednega dogodka, ki ga obravnavamo. O dogodku smo obvestili ministrstvo za zdravje in policijo. Vzpostavili smo kontakt s svojci. Potem ko bomo opravili razgovor s svojci, vam bomo lahko dali dodatne informacije,« so nam pojasnili v Splošni bolnišnici Celje.

Po naših informacijah naj bi šlo za smrt starostnika. Iz doma upokojencev naj bi na zdravljenje pripeljali dva starostnika, v bolnišnici pa naj bi zamenjali, kdo od njiju je umrl, zadevo pa so ugotovili v domu starostnikov, ko se je eden od njiju vrnil v dom, svojci umrlega pa naj bi že pripravili pogreb. Na odgovor bolnišnice, ali to drži, še čakamo.

Iz policijske postaje Celje so sporočili, da so jih iz tamkajšnje bolnišnice obvestili o izrednem dogodku. »V omenjenem primeru zbiramo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja nevestno delo v službi,« so potrdili. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena denarna kazen ali do treh let zapora.

Javnost bodo o dogodku seznanili na ministrstvu za zdravje, in sicer na novinarski konferenci, ki bo ob 13. uri.

Po naših neuradnih informacijah bo minister Bešič Loredan zahteval odstop generalnega direktorja Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja, nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje.

Ministrstvo za zdravje je že leta 2002 vzpostavilo sistem poročanja o najhujših opozorilnih nevarnih dogodkih (OND) oziroma varnostnih zapletih.

Opozorilen nevaren dogodek (OND) je katerikoli dogodek, ki privede, ali bi lahko privedel do nepričakovane smrti ali večje stalne izgube telesne ali duševne funkcije. To je dogodek, ki ni povezan z naravnim potekom pacientove bolezni. Pomeni nepredvideno odstopanje v procesu ali izidu zdravstvene in druge oskrbe. Opozorilni se imenuje zato, ker so nastale posledice pri pacientu, ki bi jih bilo možno preprečiti, kar zahteva takojšnje ukrepanje za zmanjševanje posledic dogodka pri pacientu in za preprečitev ponovitve dogodka.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na terciarni in sekundarni ravni morajo obvezno anonimizirano poročati o sedmih vrstah najhujših opozorilnih nevarnih dogodkih:

1. nepričakovana smrt pacienta,

2. večja stalna izguba telesne funkcije pacienta,

3. samomor pacienta v zdravstveni ustanovi,

4. zamenjava novorojenčka,

5. hemolitična transfuzijska reakcija po transfuziji krvi ali krvnih produktov zaradi neskladja

glavnih krvnih skupin,

6. kirurški poseg na napačnem pacientu ali napačnem delu telesa,

7. sum kaznivega dejanja.