Še danes lahko delodajalci oddajo vloge za povračilo izplačil plač

Delodajalci, ki so po poplavah v začetku avgusta odredili zaposlenim drugo delo, npr. čiščenje proizvodnih prostorov, lahko le še danes oddajo vlogo za povračilo izplačanih plač tem delavcem. Sprejemajo jih na zavodu za zaposlovanje, izplačane plače pa bodo prejeli povrnjene v celoti.

Povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu, je eden od ukrepov za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov, ki jih določa 31. avgusta sprejeti interventni zakon.

Pisna odredba

Povračilo izplačanih plač lahko delodajalci uveljavljajo za obdobje od 3. avgusta do 3. septembra letos. Pri tem je pomembno, da so zaposlenim odredili obveznost opravljanja drugega dela pisno. To so morali storiti najpozneje v petih dneh po uveljavitvi zakona, torej do 7. septembra.

Pisna odredba je eno od dokazil, ki jih morajo delodajalci priložiti vlogi za povračilo izplačanih plač zaposlenim. Vlogo morajo vložiti elektronsko prek zavodovega portala za delodajalce.

Povračilo izplačanih plač lahko uveljavljajo delodajalci, registrirani v Sloveniji najpozneje 2. avgusta letos, ki so zaposlenim odredili obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov. Kot odpravljanje posledic poplav in plazov se upošteva odreditev obveznosti opravljanja drugega dela zaradi izjemnih okoliščin po zakonu o delovnih razmerjih.

Izplačane plače tem zaposlenim bodo dobili povrnjene v celoti, vendar v skladu z zakonom največ do višine povprečne plače v Sloveniji za maj 2023.